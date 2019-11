Wie sind Sie auf die Idee gekommen, solche Daten zu ermitteln?

FUCHS: Wir sind beide Fußballnerds, Datennerds und auf Instagram unterwegs. Das Projekt war für uns eine Möglichkeit, das Angenehme mit dem Angenehmen zu verbinden. Zumal wir festgestellt haben, dass es ein toter Winkel im Daten- und Sportjournalismus ist, wie die Spieler untereinander interagieren.

KOMMERELL: Wir machen vor allem Netzwerkanalysen. Anhand dessen, was man auf Instagram lesen kann, versuchen wir zu ermitteln, wie zum Beispiel die soziale Struktur innerhalb einer Mannschaft aussieht. Da gibt es diverse Optionen. Man kann gucken: Wer folgt wem? Wo bestehen gegenseitige Verbindungen? Wie häufig vertaggen sich Spieler gegenseitig? Oder wie groß ist die Schnittmenge an Dritt-Accounts zwischen zwei Spielern

FUCHS: Man sieht bei solchen Netzwerken, dass die Kapitäne tendenziell eher in der Mitte sind, während sich neue Spieler, Jugendspieler oder Spieler mit einer Sprachbarriere eher am Rand wiederfinden. Daraus kann man tatsächlich ablesen, was sich mit konventionellen journalistischen Mitteln höchstens erahnen lässt: Wer ist wie gut in ein Team integriert? Das kann uns Hinweise liefern, warum zum Beispiel der Vertrag mit einem Spieler verlängert wird, der auf dem Platz nicht mehr die große Rolle spielt. Dann heißt es oft, dass er abseits des Platzes wichtig ist. In den Netzwerken findet sich das recht zuverlässig wieder.

KOMMERELL: Oder umgekehrt. In der vergangenen Saison gab es beim VfB Stuttgart einen Spieler, dem innerhalb weniger Tage drei Mitspieler entfolgt sind.

Wen denn?

KOMMERELL: Sag ich nicht.

Die Information, wo sich ein Spieler innerhalb der sozialen Struktur einer Mannschaft befindet, könnte für Vereine durchaus interessant sein. Zum Beispiel als zusätzlicher Mosaikstein bei der Verpflichtung eines neuen Spielers.

KOMMERELL: Für einen Manager kann das als Tool durchaus hilfreich sein. Oder für den Berater eines Spielers, der sich überlegt: Mit welchen Stärken könnten wir bei Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung argumentieren?

FUCHS: Trotzdem wäre es grob fahrlässig, diese ganzen Instagram-Daten nicht mit anderen Daten zu verknüpfen, mit Echt-Welt-Daten. Bei Fußballern bietet sich das geradezu an: weil es die mit am besten quantifizierten Menschen sind.

Grafik: Fabian Bartel/Tsp

Wie meinen Sie das?

FUCHS: Uns stört extrem, dass immer wieder der Marktwert von Transfermarkt.de zitiert wird. Dieser Marktwert ist einfach unseriös, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie er entsteht. Da diskutieren die User einer Community untereinander, wie viel ein Spieler wert sein könnte, und zwei Mal im Jahr hält ein Redakteur von Transfermarkt seinen Finger in die Mitte und legt fest: Das ist der Marktwert. Wir haben überlegt, ob man diesen Wert nicht auch vollständig datengetrieben ermitteln kann. Wir lesen ganz viele Koeffizienten und Statistiken aus und erzielen dadurch intuitiv ziemlich gute Ergebnisse, die wir aber noch ein bisschen erhärten müssen, damit wir uns damit an die Öffentlichkeit trauen.

KOMMERELL: Wir haben drei Komponenten: den sportlichen Wert, den Vermarktungswert und den Sozialwert. Insgesamt fließen 30 Variablen ein, bis hin zur Bewertung des Spielers beim Computerspiel Fifa. Der soziale Wert ist vor allem instagrambasiert.

FUCHS: Das ist unser USP, unser Alleinstellungsmerkmal. Ich kenne kein anderes Modell, das diesen sozialen Status eines Spielers auch nur im Geringsten abbildet.

Denken Sie auch darüber nach, das Projekt professionell zu betreiben?

FUCHS: Momentan haben wir keine Monetarisierungsstrategie. Aber wir sehen tatsächlich einige Ansätze. Wir sind zum Beispiel für einen Journalistenpreis nominiert worden. Bis dahin war uns gar nicht bewusst, dass das, was wir machen, irgendwie auch Journalismus ist. Wir haben auch schon mit Leuten gesprochen, die mit Spielerberatungsagenturen zu tun haben und uns gesagt haben, dass das hilfreich sein könnte. Viele Spieler haben zwar Medienschulungen durchlaufen, sind dafür aber erstaunlich dilettantisch unterwegs. Es würde uns auf jeden Fall reizen, bei dem einen oder anderen Spieler ein Coachingexperiment zu machen, und ihm dadurch dabei zu helfen, sich ein bisschen anders darzustellen.

Inwiefern?

FUCHS: Man findet immer wieder das Gleiche: den Spieler mit seiner Frau vorm Weihnachtsbaum, am Pool auf Ibiza, mit Sonnenbrille am Strand oder vor dem Sportwagen. Man sieht also den neureichen, materialistischen jungen Mann. Angenommen du bringst einen Spieler dazu, auch mal ein Bild zu posten, das ihn mit Buch in der Bibliothek zeigt, ist er wahrscheinlich nach drei Monaten in fünf Talkshows gewesen. So etwas fänden wir spannend.

KOMMERELL: Über die Verbindungen zu Drittaccounts können wir ganz gut herausfinden, welcher Spieler in welchem Segment unterwegs ist. Wir haben zum Beispiel geschaut, wer die meisten Hunde-Emojis postet. Das ist Dominique Heinz vom SC Freiburg. Ein Hundefutterhersteller, der für sein Produkt ein Testimonial braucht, könnte also auf die Idee kommen, Dominique Heintz zu nehmen, weil der offenbar eine Verbindung zu diesem Thema hat.