Das liest sich dann gar nicht mehr gut für den 1. FC Union: Nach einer 1:2 (0:1)-Niederlage vor 9170 Zuschauern bei Greuther Fürth sind die Berliner nun zwar noch Tabellenelfter der Zweiten Fußball-Bundesliga, haben aber sechs Spieltage vor Schluss nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16 und sind somit jetzt mitten im Abstiegskampf.

"Wir fahren mit Respekt nach Fürth, aber auch genug Selbstvertrauen", hatte André Hofschneider gesagt. Und ein paar Überraschungen hatte der Trainer von Union dann ach noch auf Lager am Ostersonntag: Im Tor stand der Däne Jakob Busk, der erstmals seit dreieinhalb Monaten in einem Pflichtspiel anstelle von Daniel Mesenhöler zum Einsatz kam. Zuletzt hatte Busk im Test gegen Wolfsburg (0:3) einen Einsatz bekommen. Und zudem kam der 18 Jahre alte Lennard Maloney rechts außen in der Abwehr zu seinem Debüt bei den Profis, sonst Kapitän der U-19-Manschaft.

Die Franken gingen in der ersten Halbzeit nach einer Ecke ein. Roberto Hilbert köpfte ein. Mit Beginn der zweiten Halbzeit wirkte Union entschlossener: Marvin Friedrich traf per Kopf zum 1:1. Eine Viertelstunde vor Schluss schoss dann Grischa Prömel ein bitteres Eigentor, der Fürther Fabian Reese hatte zuvor nur den Pfosten getroffen. Zudem bitter für Union: Nach einem Foul an Simon Hedlund verschärften sich die Berliner Personalsorgen weiter, mit Problemen am rechten Sprunggelenk musste der Schwede in der 71. Minute vom Feld. Für ihn kam Kevin-Prince Redondo.

Kiel holt einen wichtigen Punkt

Im Spitzenspiel hat Holstein einen wichtigen Punkt geholt. Nach dem 1:1 (1:1) am Sonntag bei Arminia Bielefeld hat der Aufsteiger als Tabellendritter bei 45 Zählern nur noch zwei Punkte Rückstand auf den zweitplatzierten 1. FC Nürnberg. Aufsteiger Jahn Regensburg unterlag dem FC Erzgebirge Aue 1:3 (0:2). Einen Erfolg feierte auch der VfL Bochum mit dem 2:0 (1:0) gegen Eintracht Braunschweig. Der FC St. Pauli trennte sich vom SV Sandhausen 1:1 (1:0). Der 28. Spieltag wird am Montag (20.30 Uhr) mit dem Duell zwischen dem Tabellenvorletzten Darmstadt 98 und Tabellenführer Fortuna Düsseldorf abgeschlossen. (Tsp/dpa)