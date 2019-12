Der Schiedsrichter...

... der heutigen Partie im Stadion An der Alten Försterei heißt Patrick Ittrich und hat den 1. FC Union letztmals am 26. Januar 2018 gepfiffen, als die Berliner 0:1 gegen Nürnberg unterlagen. Die Kölner leitete Ittrich in dieser Saison beim 0:4 in München.