Am Dienstag gegen Hoffenheim Die Fans scheinen zufrieden mit dem Unentschieden, feiern nach Abpfiff und im strömenden Regen die Mannschaft. Am Dienstag empfängt ihr 1. FC Union die TSG Hoffenheim im Stadion An der Alten Försterei. 20 Punkte hat Union jetzt gesammelt, aktuell stehen sie auf dem zehnten Rang.