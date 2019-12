Gegen Hoffenheim nicht ausverkauft

Soeben ist die Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Hoffenheim am Dienstag (20.30 Uhr) zu Ende gegangen und dabei gab es durchaus ein paar interessante Infos. Wie Christian Arbeit bestätigt, ist das Stadion zum ersten Mal in der Bundesliga nicht ausverkauft, "was aber nicht an den Zuschauern im Heimbereich liegt". Dieser ist wie immer ausverkauft, aus Hoffenheim werden aber nur 800 bis 1000 Fans erwartet - ist aber auch nicht so einfach am Dienstagabend bei der großen Distanz. Urs Fischer hält sich eine gewisse Rotation offen. "Es ist gut möglich, dass es den einen oder anderen Wechsel gibt", sagt der Trainer. Felix Kroos und Christopher Lenz sind leicht angeschlagen, Fischer ist jedoch optimistisch, dass sie morgen einsatzfähig sind. Wahrscheinlich kehrt Neven Subotic für Michael Parensen in die Startelf zurück, Ken Reichel wäre die Alternative für Lenz.