Die Ansetzungen sind da

Die DFL hat die Spieltage 22 bis 28 terminiert. Union ist im Frühjahr fünf Mal am Samstag sowie je ein Mal am Sonntag und Montag gefordert. Das Derby findet wieder an einem Samstagabend statt, genau wie das Heimspiel gegen die Bayern. Das Auswärtsspiel in Frankfurt an einem Montag um 20.30 Uhr ist natürlich besonders fanfreundlich...

Hier die genauen Ansetzungen in der Übersicht: