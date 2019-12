So spielen sie Bei Union gibt es einen Wechsel und eine kleine Überraschung. Für Sebastian Polter spielt Marius Bülter, damit also mit Sebastian Andersson nur ein echter Stürmer. Die Überraschung betrifft die Defensive, hier bekommt Michael Parensen den Vorzug vor dem wiedergenesenen Neven Subotic.

Paderborns Trainer Steffen Baumgart vertraut den elf Spielern, die zuletzt in Bremen den zweiten Saisonsieg holten.

Bild: JG