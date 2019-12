Urs Fischer in der heutigen Medienrunde Über die gute Tabellensituation: "Das ist für mich eine Momentaufnahme. Auf den 16. sind es nur sieben Punkte und unser Ziel ist der Ligaerhalt, nichts anderes. Da interessieren mich Aussagen über Europa überhaupt nicht."



Über die Komplimente von Kölns Trainer Markus Gisdol, der Union als Beispiel nennt: "Es tut gut, so etwas zu hören, wir bilden uns darauf aber nichts ein. Wir hatten eine Phase mit vier Niederlagen in Folge, da haben uns alle Komplimente gemacht und wir standen ohne Punkte da."



Über die Verletzten: "Bei Neven Subotic waren es muskuläre Probleme, eher eine Vorsichtsmaßnahme. Er sollte am Mittwoch wieder ins Training einsteigen. Grischa Prömel macht Fortschritte, das sieht positiv aus. Er muss sich zurückarbeiten, da ist Florian Hübner ein gutes Beispiel."

Bild: JG