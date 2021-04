Drei Tage nach der ärgerlichen, aber verdienten Niederlage von Dortmund will Union seine Hoffnungen auf einen Startplatz im internationalen Geschäft in der nächsten Saison wieder nähren. Klar ist, dass in den vier noch ausstehenden Spielen jeder Ausrutscher entscheidend sein kann. Mit einem leichten Match rechnen Trainer Urs Fischer und seine Profis gegen den SV Werder Bremen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) aber nicht. Die Kollegen der dpa haben die Ausgangslage vor dem Spiel in Kürze zusammengefasst.

AUSGANGSLAGE:

Europa lockt. Daraus machen die Eisernen keinen Hehl mehr. Oder wies es Fischer formulierte: „Wir wollen alles daran setzen, die anderen über uns noch ein bisschen zu ärgern.“ Vier Spiele sind es insgesamt noch, nach Bremen geht es gegen den VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und Rasenballsport Leipzig. Da klingt Bremen nach dem vermeintlich leichtesten Gegner. Sechs Pleiten in Serie haben aus dem SV Werder wieder einen Absitegskandidaten gemacht.

PERSONAL:

Keine Veränderungen beim 1. FC Union. Die angeschlagenen oder verletzten Spieler sind noch nicht bereit für eine Rückkehr, neue Ausfälle nach dem Spiel beim BVB hat Coach Fischer nicht zu vermelden. Es fehlen also die verletzten Stürmer Sheraldo Becker, Anthony Ujah, Taiwo Awoniyi und Leon Dajaku.

ZITAT:

„Ich erwarte ein ganz schwieriges Spiel. Ich denke, dass es um jeden Zentimeter gehen wird. Das gilt auch für uns. Wir müssen geduldig sein. Die Spiele gegen Stuttgart und Dortmund haben viel Kraft gekostet.“ (Urs Fischer, Trainer 1. FC Union Berlin)

BESONDERES:

Max Kruse tritt gegen seinen Ex-Verein an. Der Union-Profi absolvierte mit 85 Partien für kein Team so viele Bundesligaspiele wie für Bremen. Dabei kam er auf 32 Tore. Trifft er gegen Bremen, ist sein Tore-Durchschnitt in Berlin noch besser: In bisher zehn Spielen traf er fünfmal - und Trainer Fischer bekundete bereits: „Max ist heiß, natürlich, wenn es gegen seinen Ex-Klub geht.“ Im Hinspiel hatte Kruse verletzt gefehlt.