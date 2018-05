Der 1. FC Union verliert seinen Publikumsliebling. Steven Skrzybski, mit 14 Treffern bester Torschütze der Berliner in der vergangenen Zweitligasaison, wechselt zu Schalke 04. Beim Vizemeister erhält der 25 Jahre alte Stürmer einen Vertrag über drei Jahre.

Skrzybski war zwar noch bis 2020 an Union gebunden, in seinem Vertrag gab es jedoch eine Ausstiegsklausel. Diese nutzt Schalke nun. Über die Höhe der Ablösesumme machten die Vereine keine Angaben, sie soll jedoch bei etwa 3,5 Millionen Euro liegen.

Skrzybski kam 2001 als Achtjähriger zu Union und spielt seit 2010 für das Profiteam. „Ich habe mir die Entscheidung nicht leichtgemacht. Union zu verlassen, ist für mich ein besonderer Schritt“, sagte Skrzybski. Über einen Wechsel des in Kaulsdorf aufgewachsenen Stürmers war schon seit Monaten spekuliert worden. Skrzybski selbst hatte stets betont, dass über seine Zukunft noch keine Entscheidung gefallen, sein mittelfristiges Ziel aber die Bundesliga sei.

Mehr zum Thema Zweite Liga 1. FC Union: André Hofschneider hört als Cheftrainer auf

In der vergangenen Saison war die sportliche Entwicklung von Union und Skrzybski dann weit auseinandergegangen. Während der Klub den angepeilten Aufstieg in die Bundesliga deutlich verpasste und bis zum vorletzten Spieltag sogar um den Klassenerhalt zittern musste, spielte Skrzybski die beste Saison seiner Karriere. „Für uns kommt dieser Wechsel nicht überraschend", sagte Unions neuer Sportchef Oliver Ruhnert. "Steven hat ihn sich mit einer überragenden Saison verdient." In Gelsenkirchen kann sich Skrzybski nun nicht nur seinen Traum von der Bundesliga erfüllen, sondern bekommt auch die Chance, mit Schalke in der Champions League zu spielen. (Tsp)