Nach einem Vorstoß des Berliner Fußball-Bundesligisten 1. FC Union streiten Politiker und Ligaverantwortliche darüber, ob Spiele wieder mit Zuschauern in den Stadien stattfinden können. Am Samstag zeigte sich auch DFB-Präsident Fritz Keller offen für die Pläne, mithilfe von flächendeckenden Coronavirus-Tests wieder vor Publikum spielen zu können.

„Wir müssen alles daran setzen, dass wir wieder Zuschauer in die Stadien reinkriegen“, sagte der 63 Jahre Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) dem Sender SWR. „Mein Traum wäre es, über Testungen irgendwann auch wieder ein volles Stadion zu kriegen. Das wäre nicht nur für den Sport, sondern für den Kulturbetrieb und die Wirtschaft wichtig.“

Union hatte am Freitagabend angekündigt, das Stadion An der Alten Försterei zum Saisonstart trotz der Pandemie komplett auslasten zu wollen. Dazu sollen Coronavirus-Tests für alle 22.012 Karteninhaber sowie alle anderen Anwesenden vor Ort bereitgestellt werden. „Zugang zum Stadion erhält man dann mit einer gültigen Eintrittskarte und einem negativen Testergebnis, das zum Zeitpunkt der Stadionschließung nicht älter als 24 Stunden sein darf“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) zeigte sich offen für die Pläne. „Wir werden uns zeitnah mit der Vereinsführung treffen, um über das Konzept zu sprechen“, sagte Geisel. Natürlich müsse ein Konzept die hygienischen Anforderungen erfüllen und von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) getragen werden. Es sollte keine unterschiedlichen Lösungen innerhalb der Bundesliga geben.“

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hingegen widersprach dem forschen Plan des 1. FC Union. Er geht davon aus, dass in der Fußball-Bundesliga auch zum Start der neuen Saison im September zunächst nur Geisterspiele möglich sind. Eine Lockerung bereits im September komme aus seiner Sicht „zu früh“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

„Unser Stadionerlebnis funktioniert nicht mit Abstand“

Der Zeitpunkt für die Rückkehr der Fans in die Stadien werde „maßgeblich davon abhängen, wie sich das Infektionsgeschehen über die Urlaubszeit entwickeln wird“, sagte der Sportminister. „Ganz Deutschland ist auf Achse, und zwar in diesem Jahr überwiegend innerhalb unseres Landes – da müssen wir erst mal abwarten, wohin das führt.“

Bei einer Rückkehr von ersten Fans in die Stadien warnte er vor überzogenen Erwartungen. Mit den Regeln Abstand, Maske und Hygiene könne er sich vorstellen, im Oktober oder November wieder Zuschauer in den Stadien zu haben, sagte Pistorius. „Volle Stadien werden dies aber nicht sein.“

Unions Präsident Dirk Zingler begründet die Initiative mit der Besonderheit seines Vereins. „Unser Stadionerlebnis funktioniert nicht mit Abstand, und wenn wir nicht singen und schreien dürfen, dann ist es nicht Union“, sagte er. „Gleichzeitig steht die Sicherheit unserer Besucher und Mitarbeiter im Mittelpunkt unserer Überlegungen. Wir wollen bestmöglich gewährleisten, dass sich in unserem ausverkauften Stadion niemand infiziert – das gilt für Unioner und gleichermaßen auch für Gästefans.“

Hertha BSC hat ein anderes Konzept

Berlins zweiter Bundesligist Hertha BSC geht im Gegensatz zum 1. FC Union nicht von vollen Stadion zu Saisonstart aus - allein weil die Beschränkungen des Senats das nicht zulassen. Man arbeite aber „intensiv an einem Konzept zum Spielbetrieb mit möglichst vielen Zuschauern im Olympiastadion“, teilte der Klubs am Samstag auf Nachfrage mit. „Ob und in welcher Form aktuelle Corona-Tests dabei eine Rolle spielen, können wir zum heutigen Tage nicht abschließend beurteilen.“

Am Samstag verteidigte Union-Sprecher Christian Arbeit nach einiger Kritik an dem Vorgehen das Konzept. „Der Fußball ist ein außerordentliches Erlebnis für ganz viele Menschen“, sagte er dem RBB. „Menschen flehen uns jeden Tag an, dafür zu sorgen, dass sie zurückkommen können.“

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte mitgeteilt, dass lokale Konzepte der Vereine entscheidend für eine (Teil-) Zulassung von Zuschauern seien. „Die Konzepte müssten demnach individuelle Voraussetzungen, beispielsweise die Stadioninfrastruktur und An-/Abreisewege, genauso berücksichtigen wie die jeweils geltende Verordnungslage und gegebenenfalls die epidemiologische Lage vor Ort“, heißt es in einer Mitteilung der DFL. Um die Vereine zu unterstützen soll außerdem zusammen mit dem Bundesgesundheitsministerium ein Leitfaden erarbeitet werden. Grundvoraussetzung für Publikum in den Stadien sei „die konsequente Einhaltung höchster Infektionsschutzstandards“. Der Start der neuen Bundesliga-Saison ist für den 18. September geplant. (mit dpa)