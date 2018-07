Radprofi Geraint Thomas hat sich bei der experimentellen Bergsprintetappe der Tour de France von Bagneres-du-Luchon zum Col du Portet endgültig auch als die Nummer 1 im Team Sky durchgesetzt. Der Waliser hielt allen Attacken stand, ließ aus dem Favoritenkreis nur Etappensieger Nairo Quintana enteilen und fuhr seinem schwächelnden Teamkollegen davon. Froome rutschte gar auf Rang 3 ab und muss um seinen Podiumsplatz fürchten.

Lange sah es so aus, als würde Chris Froome mit der Konkurrenz spielen. Auf dem Anstieg zum Col du Portet hielt er sich hinten in der Favoritengruppe auf. Er machte den Eindruck, als sei das Tempo, das Teamkollege Woet Poels vorlegte, zu hoch für ihn. Plötzlich scherte er zur Seite aus und beschleunigte. An seinem Hinterrad aber war Tom Dumoulin. Froome bickte sich um und nahm Tempo heraus. Er hatte die Rivalen testen wollen. Sunweb-Kapitän Dumoulin hatte den Test bestanden.

Froome schien der Alte, ein Katz und Maus-Spieler mit den Rivalen. Wenige Kilometer zuvor parierte er noch eine Attacke des Slowenen Primoz Roglic. Er stiefelte allein hinter ihm her, in seinem gewohnt unruhigen Tritt. Thomas, der Kollege im Gelben Trikot, blieb hinten. Thomas schien geschlagen, von Froome, seinem Kumpel, der den Moment genutzt hatte.

Auch dieses Mal aber passte Dumoulin auf. Der Niederländer fürchtete Roglic, fürchtete um seinen 3. Gesamtrang. Er kurbelte Thomas an Froome heran, und sich selbst an Roglic. Der Aufstieg war wie ein Boxkampf. Allerdings einer, bei dem aus jeder Ecke ein Boxer hervorschoss und die anderen mit Geraden und Haken auf den Boden zu schicken versuchte und dabei noch fintierte, andeutete, spielte. Dumoulin gegen Roglic, Roglic gegen Froome, Froome gegen Thomas und Thomas gegen alle.

Thomas setzte sich durch. Er hatte die Kraft, die letzten Attacke von Dumoulin noch mit einem Konter zu beantworten. Dieser Konter setzte dann Froome K.o. Abgeschlagen trudelte er hinter seinen Rivalen her, verlor auf dem letzten Kilometer noch 43 Sekunden.

Froome: "Es ist schwer zu verkraften"

"Das ist eine Enttäuschung für mich. Es ist schwer zu verkraften", sagte der Brite, als er sich das Laktat aus den Beinen und den Ärger aus dem Gemüt fuhr. "Ich hatte nicht die Beine, aber ich werde bis Paris kämpfen", versprach er.

Sein Kampfziel ist allerdings nicht mehr die Titelverteidigung. Zu souverän ist Thomas vorn. "Geraint ist verdient vorn. Ich werde ihm helfen, damit das auch bis Paris so bleibt", sagte er. Das ist ein Eingeständnis.

Jetzt muss er nach hinten gucken. Dumoulin überholte ihn bereits. Der Slowene Roglic drängt nach. "Für Primoz ist der Podiumsplatz in Reichweite. Er war stark heute, er war stark in Mende. Er hat Glück gehabt, dass er in der ersten Woche bei einer Windkante nicht 15 Minuten verloren hat. Das Team hat ihn da gut herangefahren. Jetzt ist für ihn viel möglich, zumal er ein sehr guter Zeitfahrer ist", erzählte Jan Boven, sportlicher Leiter von LottoNL Jumbo, Tagesspiegel. Boven begründete auch, warum an diesem Tag nicht mehr möglich gewesen war als nur die Attacken am letzten Berg. "Am vorletzten Berg war ein höllisches Tempo. Es war die Rekordzeit für diesen Anstieg, es war nah an 6 Watt pro kg Körpergewicht. Da noch zu attackieren ist einfach nicht möglich."

Thomas noch den Sieg in den kommenden Tagen zu entreißen, wird schwer. Dumoulin, meinte ernüchtert: "Ich bewahre mir ja immer etwas Hoffnung. Aber über die letzten zweieinhalb Wochen war Thomas eindeutig der Stärkste. Ich habe in keinem Moment Zeit auf ihn gewinnen können." Nicht einmal Chris Froome kann das gegenwärtig.

Ergebnisse, Tageswertung:

1. Nairo Quintana (Kolumbien) - Movistar Team 2:21:27 Std.;

2. Daniel Martin (Irland) - UAE Team Emirates + 28 Sek.;

3. Geraint Thomas (Großbritannien) - Team Sky + 47;

4. Primoz Roglic (Slowenien) - Lotto NL-Jumbo + 52;

5. Tom Dumoulin (Niederlande) - Team Sunweb +52;

6. Steven Kruijswijk (Niederlande) - Lotto NL-Jumbo + 1:05 Min.;

7. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) - Team Sky + 1:33;

8. Christopher Froome (Großbritannien) - Team Sky + 1:35;

9. Mikel Landa Meana (Spanien) - Movistar Team +1:35;

10. Ilnur Sakarin (Russland) - Katusha-Alpecin + 2:01.



Gesamtwertung nach der 17. Etappe:

1. Geraint Thomas (Großbritannien) - Team Sky 70:34:11 Std.;

2. Tom Dumoulin (Niederlande) - Team Sunweb + 1:59 Min.;

3. Christopher Froome (Großbritannien) - Team Sky + 2:31;

4. Primoz Roglic (Slowenien) - Lotto NL-Jumbo + 2:47;

5. Nairo Quintana (Kolumbien) - Movistar Team + 3:30;

6. Steven Kruijswijk (Niederlande) - Lotto NL-Jumbo + 4:19;

7. Mikel Landa Meana (Spanien) - Movistar Team + 4:34;

8. Romain Bardet (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 5:13;

9. Daniel Martin (Irland) - UAE Team Emirates + 6:33;

10. Jakob Fuglsang (Dänemark) - Astana + 9:31.