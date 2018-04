Pal Dardai hatte unter der Woche so eine Ahnung gehabt. Das anstehende Spiel gegen den FC Augsburgs werde niemals 0:0 enden, hatte sich Herthas Trainer weit aus dem Fenster gelehnt. Am Samstagnachmittag musste er nun bei schönstem Fußballwetter mitansehen, wie richtig er mit seiner Vorahnung lag. Zunächst allerdings nicht so wie gemeint. Denn eine Viertelstunde vor dem Ende lag seine Mannschaft 0:2 hinten. Doch dann kam Hertha BSC zurück, erst verkürzte der eingewechselte Vedad Ibisevic, schließlich traf wenig später dessen Sturmpartner Davie Selke zum 2:2. Das Stadion mit 40 935 Zuschauern kochte ob der Aufholjagd. Doch obwohl der Augsburger Marcel Heller noch die Rote Karte sah, konnten die Berliner den Siegtreffer nicht mehr erzielen.

Durch das 2:2 verpassten die Berliner es erstmals in dieser Spielzeit, dreimal am Stück zu gewinnen. Doch wegen des Spielverlaufs und ihrem ideenlosen Mühen zwischendrin fühlte sich das 2:2 besser an als gedacht.

Die Fans von Hertha BSC hatten ihre Mannschaft zur Halbzeitpause mit einem Pfeifkonzert in die Kabine geschickt. Sie wissen aus leidlicher Erfahrung, dass Spiele gegen den FC Augsburg nicht gerade zu fußballerischen Leckerbissen zählen, aber der zaghafte und zauderhafte Auftritt ihrer Mannschaft im ersten Abschnitt war ihnen dann doch aufgestoßen. Dabei erwischte Hertha einen munteren Start mit zwei Torannäherungen, nach einer Ecke fiel Salomon Kalou sogar der Ball vor die Füße, doch der Stürmer war davon so überrascht, dass er nichts damit anzufangen wusste.

Der Ivorer war im Vergleich zu Herthas Auswärtssieg vor einer Woche in Frankfurt für den mauen Ondrej Duda in die Startelf gerutscht. Die zweite Veränderung, die Pal Dardai vorgenommen hatte, war die Rückkehr von Niklas Stark nach seinem Nasenbeinbruch für Jordan Torunarigha in die Innenverteidigung.

Ibisevic und Selke treffen

Nach zehn Minuten kam der FCA besser ins Spiel und übernahm mit zunehmender Zeit die Kontrolle. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum wirkte körperlicher und wuchtiger, sie gewann mehr Zweikämpfe und überzeugte mit Engagement und Leidenschaft. Die Berliner fanden keine spielerischen Lösungen, um das Tor der Gäste zu bedrängen, vielmehr spielten sie immer zurück zu ihrem Torwart Rune Jarstein. Rückpässe von Per Skjelbred und Marvin Plattenhardt, die missrieten, hatten die Gäste in gute Torschusspositionen gebracht. Hertha wirkte verunsichert, Augsburg bot ein besseres Stellungsspiel, war klug gestaffelt und gewann immer wieder die zweiten Bälle.

Und so kam es, dass der FCA nach einer halben Stunde völlig verdient in Führung ging. Vladimir Darida fälschte einen Distanzschuss des Augsburger Regisseurs Michael Gregoritsch unglücklich ab. Der Schuss geriet zu einer Bogenlampe, die sich ins Berliner Tor senkte, ohne dass Jarstein eine Abwehrchance gehabt hätte. Nur einmal konnten die Berliner im ersten Abschnitt dem gegnerischen Tor gefährlich nahe kommen. Nachdem ein Schuss von Mathew Leckie abgeblockt wurde, kam Peter Pekarik zum Nachschuss, den aber der Augsburger Torwart Andreas Luthe aus dem Winkel wischte.

Im zweiten Abschnitt änderte sich das Bild kaum. Nach knapp einer Stunde musste der beste Spieler des Nachmittags, Torschütze Gregoritsch, verletzungsbedingt vom Feld. Für ihn kam Sergio Cordova. Dieser war kaum auf dem Rasen, da wickelte er sich im Berliner Strafraum um Niklas Stark und schrieb sich ebenfalls in die Torschützenliste. Die Vorentscheidung sollte der Treffer zum 0:2 aber noch nicht sein.

Herthas Trainer brachte in der Schlussphase Duda für den angeschlagenen Pekarik, kurz darauf auch noch Vedad Ibisevic sowie seinen Sohn Palko Dardai für Skjelbred und Kalou. Das Spiel der Berliner kam etwas mehr in Schwung. Nach einem Foul an Davie Selke bekam Hertha kurz vor Schluss einen Strafstoß zugesprochen, den Kapitän Ibisevic in der 84. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer nutzte. Plötzlich war auch die Kurve wieder da. Lautstark wurde die Heimmannschaft angefeuert und drei Minuten später war es Selke, der seinen neunten Ligatreffer und das 2:2 erzielte. Am Ende beklatschten Spieler und Fans in der Ostkurve zumindest ein unterhaltsames Unentschieden. Und auch kein 0:0.