Die Bedeutung von Standardsituationen ist nicht erst seit der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bekannt. Auf den Bolzplätzen der Republik gilt seit jeher die Regel „Drei Ecken, ein Elfer“, der 1. FC Union trieb die Effektivität nach ruhenden Bällen am Sonntag gegen den FC St. Pauli jedoch auf die Spitze. Zwei Einwürfe, zwei Tore – und irgendwie wusste nach dem späten Doppelschlag durch Grischa Prömel und Akaki Gogia niemand so richtig, warum der Berliner Zweitligist mit einer 2:0-Führung in die Pause ging. In der zweiten Halbzeit traf Sebastian Andersson doppelt und Union siegte vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei gegen die zuvor verlustpunktfreien Hamburger 4:1 (2:0). Damit klettert die Mannschaft von Urs Fischer in der Zweiten Liga an die Tabellenspitze und stellt nebenbei noch einen Klubrekord ein. Es war der fünfte Sieg in Folge gegen St. Pauli, das gelang zuletzt von 2014 bis 2017 gegen den Karlsruher SC

Wie zu erwarten saß der erst am Mittwoch verpflichtete Robert Zulj anfangs nur auf der Bank. Überraschender waren da schon das Startelfdebüt des in der Vorbereitung länger verletzten Florian Hübner in der Innenverteidigung und die Besetzung im offensiven Mittelfeld. Für Marcel Hartel begann Felix Kroos zum zweiten Mal in Folge nach dem Pokalerfolg in Jena vor einer Woche.

An der Herangehensweise der Berliner in den bisherigen Spielen unter Fischer änderten die personellen Wechsel allerdings nichts. Union begann verhalten und legte erst mal viel Wert auf defensive Stabilität. So wirkten die Gäste anfangs deutlich schwungvoller, ohne dabei gefährlich zu werden. Beiden Teams fehlte im Spielaufbau die Tiefe. Die Bälle wurden fast nur quer oder nach hinten verteilt, intensives Pressing war kaum zu erkennen.

So dauerte es 20 Minuten, bis es das erste Mal ansatzweise gefährlich wurde. Simon Hedlund kam nach einer Behandlungspause zurück auf den Platz, stibitzte seinem überraschten Gegenspieler den Ball, Andersson ließ die Überzahlsituation aber ungenutzt.

WhatsApp Der Tagesspiegel auf WhatsApp Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone! Los geht's! Mit der nachfolgenden Bestätigung stimme ich zu, dass mit mir über den ausgewählten Messenger kommuniziert wird und dafür meine Daten verarbeitet werden. Checkbox Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung WhatsApp öffnen

Union war sehr effizient

Danach wurde es auf dem Rasen und den Tribünen zwar etwas hitziger, Chancen ergaben sich aber nicht. So sah es bis in die 44. Minute nach einem klassischen 0:0 zur Halbzeit aus. Doch St. Pauli und Schlussphasen lösen bei Union aus unerklärlichen Gründen etwas aus. Schon in den vergangenen Jahren siegten die Berliner oft durch späte Tore, nun schlugen sie kurz vor der Pause aus dem Nichts zu – und zwar mit zwei nahezu identischen Toren. Langer Einwurf, Andersson wühlt am Fünfmeterraum und Prömel beziehungsweise Gogia schießen aus Nahdistanz ein.

Mehr zum Thema Zweite Liga Die nächste Standortbestimmung für den 1. FC Union

Von diesem Schock erholten sich die Hamburger nicht mehr. Die Mannschaft von Markus Kauczinski gab sich zwar nicht auf, nach vorne war sie aber zu harmlos und Union letztlich viel zu effizient. Bestes Beispiel war das 3:0 durch Andersson. Aus dem Mittelfeld spielte Taktgeber Manuel Schmiedebach einen butterweichen langen Ball. Andersson wackelte einmal nach links, einmal nach rechts, genug um Philipp Ziereis aus dem Gleichgewicht zu bringen – und schob überlegt ein. Die Gäste standen ratlos auf dem Rasen und spätestens jetzt kannte der Jubel im Stadion kein Halten mehr. Die Berliner Fans fassten es genauso lautstark wie treffend zusammen. „Union Berlin ist wieder da!“, sangen sie und sahen auch noch die Debüts von Zulj und Julian Ryerson. Zulj gelang nach dem abgefälschten Hamburger Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:3 durch Henk Veerman sogar noch seine erste Torbeteiligung. Kurz vor Schluss bereitete er Anderssons zweiten Treffer vor. (dpa)