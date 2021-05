Schluss! Aus! Vorbei! Die 2. Bundesliga ist beendet. Der VfL Bochum und Greuther Fürth steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Holstein Kiel und der VfL Osnabrück müssen in die Relegation.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Kieler müssen als Drittplatzierte am 26. Mai (Rückspiel: 29. Mai) gegen den 1. FC Köln, 16. der Bundesliga, antreten und in zwei weiteren Spielen für einem Platz im Oberhaus kämpfen.

Der 1. FC hat dabei im Hinspiel Heimrecht, die Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Das Rückspiel beim Zweitligisten beginnt um 18 Uhr. Als Absteiger der 1. Bundesliga stehen außerdem der FC Schalke 04 und SV Werder Bremen fest.

Für Eintracht Braunschweig reichte es am 34. Spieltag nicht für den Klassenerhalt. Als direkte Absteiger aus Liga 2 stehen somit die Würzburger Kickers und die Braunschweiger fest. In der Relegation zur Liga 2 müssen somit die Osnabrücker zuerst beim FC Ingolstadt, drittplatzierte der 3. Liga, antreten. Das Hinspiel findet am 27. Mai um 18.15 Uhr, das Rückspiel wird am 30. Mai um 18 Uhr angepfiffen.

Die Partien der 2. Bundesliga im Überblick

VfL Bochum gegen SV Sandhausen – 3:1 (1:0)

Erzgebirge Aue gegen VfL Osnabrück – 2:1 (0:1)

Würzburger Kickers gegen SC Paderborn – 1:1 (0:1)

Jahn Regenburg gegen St. Pauli – 3:0 (2:0)

Hannover 96 gegen 1. FC Nürnberg – 1:2 (1:1)

1. FC Heidenheim gegen Karlsruher SC – 1:2 (0:1)

Holstein Kiel gegen SV Darmstadt 98 – 2:3 (1:0)

SpVgg Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf – 3:2 (0:1)

Hamburger SV gegen Eintracht Braunschweig – 4:0 (3:0)

Alle Auf- und Absteiger im Überblick:

Deutscher Meister: FC Bayern München

FC Bayern München Absteiger der 1. Bundesliga: Schalke 04, Werder Bremen

Schalke 04, Werder Bremen Aufsteiger der 2. Bundesliga: VfL Bochum (Meister), Greuter Fürth

VfL Bochum (Meister), Greuter Fürth Absteiger der 2. Bundesliga: Würzburger Kickers, Eintracht Braunschweig

Würzburger Kickers, Eintracht Braunschweig Aufsteiger der 3. Liga: Dynamo Dresden (Meister), Hansa Rostock

Dynamo Dresden (Meister), Hansa Rostock Absteiger der 3. Liga: SpVgg Unterhaching, VfB Lübeck, Bayern München II, SV Meppen

Mehr zum Thema Bielefeld rettet sich, Köln in der Relegation Werder Bremen sagt Tschüss

Die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga werden live im Fernsehen und in Live-Streams übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF und der Streamingdienst DAZN werden die Spiele zeigen. Die Relegationsspiele zur 1. Bundesliga können live beim Streamingdienst DAZN geschaut werden.