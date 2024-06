2. Liga Fortuna Düsseldorf zieht Kaufoption bei Tzolis

Top-Torschütze Christos Tzolis bleibt bei Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Der Club teilte mit, dass man die Kaufoption für den 22-Jährigen ziehe.

Der griechische Nationalspieler war bisher vom englischen Zweitligisten Norwich City ausgeliehen. In 30 Spielen in der zweiten Liga schoss Tzolis 22 Tore und bereitete sieben weitere vor. Am Montag hatte er mit der Fortuna den Aufstieg in die Bundesliga durch eine Niederlage gegen den VfL Bochum in der Relegation verpasst.

«Das ist ein guter Moment für die Fortuna, allerdings ohne dabei zu euphorisch zu werden. Der bereits vor einem Jahr ausgehandelte Vertrag ließ sich nur mit einer Einschränkung schließen. So ist eine Ausstiegsklausel enthalten mit der Möglichkeit für den Spieler, den Verein im Verlauf der jetzt anstehenden Transferperiode unter bestimmten Bedingungen noch einmal zu wechseln», sagte Sport-Vorstand Klaus Allofs.

