Filip Jicha hat die Skepsis vermutlich von seinem Lehrmeister geerbt, von Alfred Gislason. Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel bei den Füchsen Berlin glaubte der Trainer des THW Kiel nur bedingt an die aktuelle Nachrichtenlage und zapfte diverse andere Quellen an. Würden die Füchse Berlin allen Ernstes auf ihre verletzten Torhüter Silvio Heinevetter und Dejan Milosavljev verzichten müssen? Oder handelte es sich dabei nur um das übliche taktische Vorgeplänkel, gewissermaßen um Fake News? Würden die Keeper am Ende womöglich doch auflaufen können?

Konnten sie nicht. Vor 9000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mussten die Berliner die potenziell einflussreichste Handball-Position im Bundesliga-Spitzenspiel am Donnerstagabend tatsächlich neu mit Martin Ziemer und Frederik Genz besetzen – es sollte sich nicht negativ bemerkbar machen. Dass obendrein auch Abwehrchef Jakov Gojun mit einer Rippenprellung ausfiel, verkomplizierte die Lage aus Sicht der Gastgeber um ein Vielfaches. Dachten jedenfalls alle.

Die Füchse Berlin trotzen allen Widrigkeiten

Trotz aller Widrigkeiten ging es zum allgemeinen Erstaunen nicht so aus, wie es normalerweise ausgeht, wenn sich die Berliner mit dem deutschen Rekordmeister messen: 29:28 (12:17) setzte sich das Team von Trainer Velimir Petkovic gegen den Tabellenführer durch. Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2007 war es überhaupt erst der zweite Sieg der Füchse gegen den großen THW. In der vergangenen Saison hatten die Füchse noch alle vier direkten Duelle verloren: zwei in der Bundesliga sowie das Pokalhalbfinale respektive EHF-Cup-Endspiel.

Allen Statistiken und Ausfällen zum Trotz wehrten sich die Berliner am Donnerstagabend vor ausverkaufter Kulisse nach Kräften und konnten die Anfangsphase ausgeglichen gestalten. Nach zehn Minuten legte der THW dann seinen ersten kleinen Lauf hin, erzielte vier Treffer in Folge und war beim 8:4 durch Niklas Ekberg erstmals auf vier Tore enteilt.

Die Füchse mussten sich in dieser Phase den Vorwurf gefallen, nachlässig im Abschluss zu agieren. Hans Lindberg etwa warf einen Siebenmeter über das Tor, aber dafür revanchierte sich der dänische Rechtsaußen wenig später bei seinem Landsmann Niklas Landin im Kieler Tor, mit dem er im Januar Weltmeister geworden war. Zwei traumhafte Lindberg-Heber von der Siebenmeterlinie brachten die Halle zurück ins Spiel.

Allerdings fand die Füchse-Abwehr ihrerseits einfach kein Mittel gegen Miha Zarabec, den Spielgestalter der Kieler. Der kleine Slowene, der unter all den Menschenschränken auf dem Feld beinahe wie ein Hobbit wirkte, präsentierte sich unglaublich spielstark und traf viele kluge Entscheidungen, die seinen Farben zur Pause eine 17:12-Führung einbrachten.

Martin Ziemer hält die Punkte für die Füchse fest

Nach dem Seitenwechsel verkürzten die Berliner in Überzahl und nach zwei Treffern des eingewechselten Kevin Struck schnell auf 15:17. In der Folge machten sie sich das Leben aber selbst schwer: Mijajlo Marsenic sah nach einem Foul an Zarabec die Rote Karte; für den Serben war es bereits der zweite Platzverweis binnen vier Tagen. Am Sonntag in Hannover war er ebenfalls frühzeitig zum Duschen geschickt worden. Damit fehlte den Füchsen neben Gojun nun auch das zweite etatmäßige Mitglied im Mittelblock, dem Herzstück jeder Handball-Mannschaft.

Es war eine harte, umstrittene Entscheidung, die im Berliner Lager für reichlich Missmut sorgte – weil die Schiedsrichter dem Kieler Steffen Weinhold nach einem ähnlichen Foul gegen Paul Drux nur eine Zwei-Minuten-Strafe gezeigt hatten. Die Füchse reagierten erstaunlich gut auf besagte Szene und lieferten den favorisierten Gästen weiter einen harten Kampf. Der Einsatz wurde belohnt: Als Hans Lindberg zum 23:23 ausglich, wackelten in der Schmelinghalle für einen Augenblick die Wände.

Mehr zum Thema Füchse Berlin gegen THW Kiel Tim Matthes ist die Entdeckung der Saison

Nun ging es hin und her, eine Aktion jagte die nächste: Martin Ziemer parierte einen Siebenmeter gegen Niklas Ekberg, Jacob Holm traf zum 25:24 und legte wenig später einen weiteren Treffer nach. Martin Ziemer parierte schließlich den letzten Wurf des Kielers Nikola Bilyk – und hielt damit beide Punkte für die Füchse fest.