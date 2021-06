Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst hat mit den Niederlanden einen perfekten Start in die Fußball-Europameisterschaft hingelegt. Der 28-Jährige erzielte am Sonntagabend in Amsterdam beim 3:2 (1:0) gegen die Ukraine den ersten EM-Treffer seiner Karriere und feierte mit dem Oranje-Team eine gelungene Rückkehr auf die große Fußball-Bühne. In einer spannenden Partie vor 16 000 Zuschauern traf Weghorst in der 59. Minute zum 2:0, nachdem Georginio Wijnaldum (52.) die Elftal in Führung gebracht hatte. Andrej Jarmolenko (75.) und Roman Jaremtschuk (79.) glichen für die Ukraine zwar noch einmal aus, doch Denzel Dumfries (85.) ließ die Niederländer am Ende jubeln.

Die Gastgeber, die erstmals seit der WM 2014 wieder bei einem großen Turnier dabei sind und eine schwache EM-Vorbereitung absolviert hatten, starteten furios in die vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych fehlerfrei geleitete Partie. Sie hatten in der ersten Halbzeit zahlreiche Chancen – vergaben diese aber teils kläglich. Besonders der spätere Torschütze Dumfries scheiterte mehrfach.

Wie es geht, zeigte Wijnaldum kurz nach Wiederanpfiff und traf zur Führung. Nun waren die letzten Fesseln gelöst. Nur sechs Minuten später legte Weghorst nach. Im Vorgefühl des sicheren Sieges erlahmte der Schwung bei den Niederländern – und plötzlich kippte die Partie. Jarmolenko traf mit einem herrlichen Schuss zum Anschluss, der die Ukrainer beflügelte. Vier Minuten später bestrafte Jaremtschuk per Kopf die Passivität der Hausherren, die jedoch noch einmal zurückschlugen und ein Happy End feierten.

Zuvor schlug im ersten Spiel der Gruppe C Österreich den EM-Neuling Nordmazedonien mit 3:1. (dpa)