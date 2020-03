Den Ausgang von Bundesliga-Partien mit Beteiligung der Füchse Berlin zu prognostizieren, grenzt in dieser Saison an Wahnsinn. Weil die Leistungen der Berliner zwischen Siegen gegen den mutmaßlich neuen Meister aus Kiel und Niederlagen gegen den mutmaßlichen Absteiger aus Nordhorn schwankten, wissen selbst die linientreuesten Vereinsreporter nicht mehr, welches Ergebnis sie überhaupt beim offiziellen Tippspiel einreichen sollen. Am Sonntag etwa, vor dem Spitzenspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt, tippte die Mehrheit der Teilnehmer auf einen Erfolg der Gäste aus dem hohen Norden, für den es wiederum stichhaltige Argumente gab.

Im Gegensatz zu vielen anderen Begegnungen in dieser Spielzeit mit allen Höhen und Tiefen kam es am Ende ausnahmsweise tatsächlich wie allgemein erwartet: Die Füchse Berlin verloren ihr Heimspiel gegen den amtierenden deutschen Titelträger mit 33:35 (15:15) und damit auch weiter an Boden im Kampf um die Champions-League-Plätze, die nun schon vier Punkte entfernt sind.

9000 Zuschauer in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle sahen von Beginn an ein hochklassiges, kurzweiliges und ereignisreiches Spiel. Die Füchse fanden gute Lösungen gegen die ultraoffensive Deckung der Flensburger und schafften es obendrein, den Gegner über weite Strecken seiner schärfsten Waffe zu berauben: das gefürchtete Tempospiel der SG kam zunächst überhaupt nicht zur Entfaltung. Nach einer Viertelstunde traf der überragende Jakob Holm zur ersten Berliner Drei-Tore-Führung an diesem Nachmittag (8:5).

Nach dem Seitenwechsel gewann die Partie an Niveau

Der Meister aus Flensburg antwortete umgehend und war kurz vor der Pause - Hampus Wanne hatte zum 12:12 ausgeglichen - wieder auf Augenhöhe in einer umkämpften Partie, die nicht nur auf dem Feld die Gemüter erhitzte: Füchse-Präsident Frank Steffel und Flensburgs Manager Dierk Schmäschke, die auf der Tribüne nur wenige Meter voneinander trennten, lieferten sich ein formidables Wortgefecht, das womöglich auch nicht ganz jugendfrei war. Dem Publikum gefiel das Dargebotene jedenfalls: die meisten Besucher quittierten das Geschehen bereits vor der Halbzeitsirene mit stehenden Ovationen - eine echte Seltenheit.

Nach dem Seitenwechsel (15:15) verlor die Partie nicht an Niveau, ganz im Gegenteil. Beide Teams hielten die Frequenz hoch und boten allerbeste Unterhaltung. Die Berliner nahmen eine doppelte Überzahl-Situation und zahlreiche Paraden von Silvio Heinevetter zum Anlass, immerhin ein kleines Polster herauszuspielen (23:21). Entschieden war damit aber natürlich noch nichts.

Dummerweise wirkte das Schiedsrichtergespann Simon Reich/Hanspeter Brodbeck in der Schlussphase dermaßen überfordert, dass ihm zahlreiche Fehlentscheidungen unterliefen, die das Berliner Publikum mächtig aufbrachten. Die Unparteiischen legten bei der Bewertung diverser Szenen schlichtweg zweierlei Maß und pfiffen in letzter Sekunde zwei klare Chancen der Füchse weg. Durch die Schmeling-Halle schallten lautstarke „Schieber“-Rufe. Mitunter wirkte es, als hätte der DHB seine besten Kreisliga-Schiedsrichter zum Bundesliga-Spitzenspiel entsandt.

Dass die Gäste die Partie in der Schlussphase zu ihren Gunsten drehten, machte die Angelegenheit in der Halle nicht eben besser. Spätestens mit dem Treffer zum 32:34 durch Marius Steinhäuser eine Minute vor dem Ende war die endgültige Entscheidung gefallen.