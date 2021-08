Große Fußballfeste hat der Jahn-Sportpark zuletzt selten erlebt. Am Sonntag aber bebte das Stadion im Bezirk Prenzlauer Berg. Der Tabellenführer der dritten Fußballliga ist zur Zeit nicht aufzuhalten: Nach Eintracht Braunschweig fertigte Drittligist Viktoria 89 Berlin auch den nächsten Traditionsverein ab und zwar wieder mit einem 4:0 (2:0). Nach der frühen Führung kam die Mannschaft von Benedetto Muzzicato gegen den 1. FC Kaiserslautern nie in Bedrängnis und bleibt nach einem souveränen Auftritt ganz oben im Tableau.

Vor 4221 Zuschauern im Jahn-Sportpark gelang den Berlinern ein Start nach Maß. Nach drei Minuten sorgte Björn Jopek im Fallen für die frühe Führung. Als Kaiserslautern kurz vor der Pause stärker wurde, schlug Viktoria in Manier einer Spitzenmannschaft zurück. Tolcay Cigerci eroberte den Ball gegen den früheren Bundesliga-Profi Felix Götze und traf lief alleine vor Kaiserslautern-Torwart Matheo Raab ins kurze Eck. „Es ist so, dass wir effektiv sind und in den richtigen Momenten die Tore machen“, sagte Viktoria-Trainer Muzzicato nach dem Spiel.

Die vielen mitgereisten Gästefans verabschiedeten beide Mannschaften mit Pfiffen in die Halbzeit. Nach der Pause starteten die Gastgeber wieder effektiv. Nach Vorarbeit von Cigerci und Küc traf Viktoria-Stürmer Falcao in der 52. Spielminute zum 3:0. Spätestens da war die Partie gelaufen, sodass es sich Trainer Muzzicato leisten konnte, seine beiden Torschützen Cigerci, der kurz zuvor noch den Pfosten traf, und Falcao schon in der 68. Minute vom Platz zu nehmen. Dem Spiel seiner Mannschaft tat das keinen Abbruch. Allerdings ließ Viktoria einige Kontermöglichkeiten liegen, etwas an dem Muzzicato mit seinem Team unbedingt arbeiten möchte.

Fünf Minuten vor Schluss traf auch der eingewechselte Erhan Yilmaz bei seinem Drittliga-Debüt zum 4:0 Endstand. Neuzugang Soufian Benyamina verpasste einen ähnlich guten Einstand nur knapp (90.). In die allgemeine Heiterkeit im Jahn-Sportpark hinein, gab es noch eine Schrecksekunde. In 74. Minute musste der Lauterer Felix Götze nach einer Kopfverletzung mit der Trage vom Platz. Laut Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen wurde Götze sofort ins Krankenhaus gebracht.

Nach drei Siegen aus den ersten drei Spielen steht Viktoria mit einem Torverhältnis von 10:1 an der Spitze der Dritten Liga. Schon am nächsten Freitag (19 Uhr) gibt es zu Hause gegen den Halleschen FC die Chance, die Tabellenführung zu verteidigen.