Es war ein ganz besonderer Sieg für den FC Chelsea und Eden Hazard gegen den FC Arsenal. Nicht nur, weil der belgische Außenstürmer zwei Tore erzielte und spätestens nach dem Finale als bester Spieler der abgelaufenen Europa-League-Saison gelten dürfte. Sondern auch, weil es Hazards letztes Spiel für Chelsea gewesen sein dürfte. In diesem letzten Spiel, nach dem sein Wechsel zu Real Madrid wohl in den kommenden Wochen bekannt gegeben wird, zeigte sich in mehreren Punkten, weshalb der Europa-League-Sieger FC Chelsea heißen musste.

Denn die blauen Londoner blieben auch im Finale die einzige unbesiegte Mannschaft im Wettbewerb. Nur Eintracht Frankfurt kann da mithalten, verlor nur einmal in Lissabon. Zudem ist der FC Chelsea auch die torhungrigste Mannschaft, erzielte in 16 Spielen stolze 36 Tore - der Schnitt von 2,25 Toren pro Spiel ist unangefochten. Ganz zu schweigen vom besten Torjäger Olivier Giroud, der Chelsea mit seinem wuchtigen Flugkopfball zum 1:0 erst auf die Siegerstraße brachte.

So weit, so gut. Zu den Gründen gehören allerdings auch weniger hausgemachte. Arsenal musste ersatzgeschwächt anreisen. Nicht etwa, weil sich Spieler verletzt hatten, sondern weil der armenische Offensivmann Henrich Mchitarjan aus Sicherheitsgründen nicht mit zum Finale nach Baku flog. Sein Heimatland und Aserbaidschan pflegen keine diplomatischen Beziehungen. Mchitarjans Ersatzmann Mesut Özil, der seit längerem mal wieder in einem bedeutsamem Spiel ran durfte, enttäuschte auf ganzer Linie.

Zur Causa Mchitarjan gesellte sich vor dem Finale auch noch die Causa Petr Cech. Der Arsenal-Torwart mit dem markanten Schutzhelm, der die längste Zeit seiner Karriere zwischen den Pfosten des Londoner Stadtrivalen verbrachte, sollte ausgerechnet in diesem Duell sein letztes Profispiel absolvieren.

Emery ist Verlierer der Torwart-Zwickmühle

Klingt logisch, immerhin hatte er bis dato alle Europa-League-Spiele absolviert, während die etatmäßige Nummer eins Bernd Leno in der Premier League spielen durfte. Doch sickerte vor dem Finale durch, dass Cech im Juli ins Management des Stadtrivalen wechselt. Nicht wenige Fans forderten daher, ihn nicht einzusetzen. Gerade auch, weil Leno fit nur auf der Bank saß. Nun hielt Cech, was es zu halten gab. Und trotzdem ist Arsenal-Trainer Unai Emery irgendwie Verlierer der Zwickmühle.

Und dann gab es ja noch die Bundesliga-Beteiligung am Finale, mit der es ohnehin nichts werden konnte für Arsenal. Bis auf Eintracht Frankfurt enttäuschte die Bundesliga schließlich europäisch auf ganzer Linie. Mit Sead Kolasinac, Pierre-Emerick Aubameyang, Granit Xhaka, Sokratis und Özil standen etliche ehemalige Akteure aus der deutschen Profiliga in der Startelf. Nur logisch, dass Chelsea da im Vorteil war. Denn dort durfte mit Andreas Christensen nur ein ehemaliger Bundesliga-Profi, der im Kader stand, die Trophäe in die Höhe recken.