Bayer Leverkusen und RB Leipzig haben mit ihrem jeweils ersten Saisonsieg den ersten Schritt aus der Ergebniskrise gemacht. Bayer gewann in der Fußball-Bundesliga am Samstag mit 3:0 (3:0) beim FSV Mainz 05, Leipzig mit 2:0 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg. Im oberen Tabellendrittel mit dabei ist auch die TSG Hoffenheim nach einem 1:0 (1:0) gegen den FC Augsburg.

Leipzig ging früh in Führung. Nach einem mit Hilfe des Videobeweises überführten Handspiel von Maxence Lacroix im Strafraum verwandelte Christopher Nkunku (5.) den fälligen Strafstoß. Die Sachsen, bei denen Timo Werner wegen eines Infekts bis zur 64. Minute auf der Bank saß, taten sich in der Folge aber schwer gegen den VfL, der erstmals von Beginn an mit Stürmer Max Kruse spielte. Nkunku (90.) sicherte den Sieg ab.

Leverkusen ging in Mainz durch Exequiel Palacios in Führung (29.), Jeremie Frimpong (39. und 41.) erhöhte mit zwei Treffern noch vor der Pause. Leverkusens Piero Hincapie sah nach wiederholtem Foulspiel in der 77. Minute ebenso Gelb-Rot wie Teamkollege Mitchel Bakker in der Nachspielzeit.

Für Hoffenheim traf Dennis Geiger (39.) per Direktabnahme. Mit dem Sieg verbesserte sich die TSG um zwei Plätze in der Tabelle und liegt vor dem Abendspiel nun auf Rang vier. Im Sinsheimer Stadion war Franz Beckenbauer ein prominenter Gast, der 76-Jährige ist nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen. (dpa)