Friedhelm Funkel schwebte am 29. Tag der Deutschen Einheit in Berlin ein. Beinahe genauso lang ist er als Trainer im deutschen Profifußball aktiv. Am Freitagabend bestreitet er im Olympiastadion mit Fortuna Düsseldorf sein 500. Bundesligaspiel als Trainer. Zieht man seine Trainerstationen in der Zweiten Liga dazu, sind es sogar fast 1300 Spiele.

Begonnen hat die Trainerkarriere des heute 65-jährigen Rheinländers im Juni 1991 – mit einem Spiel seiner Mannschaft Bayer Uerdingen gegen Hertha BSC. Funkel hat das überaus seltene Kunststück fertiggebracht, seit 46 Jahren mehr oder weniger ununterbrochen im Profibereich tätig zu sein, 17 Jahre als Spieler, 29 als Trainer. In dieser Zeit hat er viele Veränderungen seines Sports erlebt und auch etliche Trainer kommen und gehen sehen. Junge, aufstrebende Trainer aus den Akademien und welche, die wahlweise mit Buddhas oder Laptops daherkamen. Viele von denen waren schnell wieder draußen. Funkel ist immer noch da.

Er ist weder Magier, noch Künstler. Funkel erledigt verlässlich seinen Job. Vor allem ist er authentisch geblieben. Unvergessen seine Tränen vor einem Jahr, als die Fortuna die Zusammenarbeit mit ihm beenden wollte. Für Funkel wäre es gleichbedeutend mit seinem endgültigen Abschied vom Trainerjob gewesen. Bekanntlich ist es anders gekommen.

Er habe keine Sekunde bereut, hat er neulich erzählt, auch wenn ihm heute viele Dinge missfielen, die Tätowierungen, der Hip-Hop und die Smartphones in der Kabine. Aber er akzeptiere und ertrage das gelassen. Und so feiern wir in diesen Tagen auch ein bisschen einen Mann, ohne den der deutsche Fußball um ein besonderes Kapitel ärmer wäre.