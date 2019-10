Es sollte ein großer Abend werden. Zum ersten Mal seit fünf Jahren durften die Profis von Alba Berlin am Freitag wieder die ganz große Bühne des europäischen Basketballs betreten. Lange hatte der Klub auf diesen Tag hingefiebert: „Ein Traum wird wahr“, twitterte vor dem Spiel noch Sportdirektor Himar Ojeda. Assistenztrainer Israel Gonzalez schrieb: „Heute bestreite ich mein erstes Spiel in der Euroleague, der besten aller Zeiten, wie man sagt“, und fügte noch keck hinzu: „Liegt das daran, dass Alba spielt?“

Darauf konnte das erste Spiel nach der Rückkehr gegen Zenit St. Petersburg natürlich noch keine ganz ausgereifte Antwort liefern, Alba setzte jedoch mit dem 85:65 (24:18, 23:13, 20:19, 18:15) vor 10 117 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof schon mal ein echtes Zeichen.

Auch der Gegner aus St. Petersburg kam an diesem Abend als Euroleague-Neuling in die Halle, jedoch angesichts des fast dreifachen Budgets und zahlreichen Neuzugängen der obersten Güteklasse unter vollständig anderen Vorzeichen. Mit Will Thomas, der aus Valencia nach St. Petersburg kam, machte Alba etwa bereits in den Eurocup-Finals der Vorsaison schlechte Erfahrungen. Er drückte den Berlinern im ersten Viertel auch direkt wieder drei Dreier.

Zenit verteidigte physisch, doch Alba wehrte sich: Als Mitte des zweiten Viertels aus Gustavo Ayons Nase das Blut aufs Parkett tropfte, war das ein Zeichen. Vor allem Martin Hermannsson führte die Berliner als Ersatz-Spielmacher mit viel Ruhe an. Und als dann auch noch Albas Fastbreak-Spiel ins Rollen kam, wurde das zu viel für Zenit: Hermannsson legte vor der Halbzeit zum 45:29 ab.

Dass heute vieles für Alba laufen sollte, wurde spätestens klar, als erst Center Landry Nnoko zu Beginn der zweiten Halbzeit einen für ihn ungewohnten Sprungwurf aus fünf Metern traf – und in der Pause vor dem letzten Viertel ein junger Fan auch noch einen Wurf von der Mittellinie. Die Stimmung war bestens, Tyler Cavanaughs Drei-Punkte-Spiel brachte die Entscheidung – es wurde ein großer Abend.