Abend der patzenden Altstars Portugal im Viertelfinale trotz Ronaldo und Pepe

Was war das für ein Drama, das die Portugiesen da veranstaltet haben am Montagabend in Frankfurt. Es war eine Show mit Ansagen, weil es das Ensemble um den eitlen alternden Superstar Cristiano Ronaldo wohl nicht besser konnte gegen eine insgesamt erwartet überfordert slowenische Auswahl. Auf das von Torwart Diogo Costa im Alleingang gewonnene Elfmeterschießen, das ihnen den Weg ins Viertelfinale ebnete, sollten sie sich besser nichts einbilden die Portugiesen.

Während Ronaldo sein Fast-Scheitern gestenreich und sein Gefühl zur Schau stellend zum Hauptprogramm machte, hätte ein anderer in die Jahre gekommener Mitstreiter aus Portugal das Ding fast versemmelt: Képler Laveran Lima Ferreira, kurz Pepe.

Der inzwischen 41 Jahre alte Verteidiger, der bis auf einen WM-Titel so ziemlich alles gewonnen hat, spielte seine Erfahrungswerte mitunter gekonnt aus, beendete kurz vor Ablauf der ersten 45 Minuten einen Konter des Gegners. Dann aber sah Pepe nach einer guten Stunde richtig alt aus, als ihm der Leipziger Benjamin Šeško davon lief. Kurz vor Ende der Verlängerung ermöglichte ein Patzer von Pepe wieder Šeško den Siegtreffer. Andere Mannschaften hätten so eine Chance in einem Achtelfinale einer Europameisterschaft womöglich genutzt.

Das Dilemma der portugiesischen Auswahl ist klar, vorn ist das Spiel zu sehr auf Ronaldo fixiert, der alle Freistöße (und zumindest einen Elfmeter während des Spiels) theatralisch verballert, hinten wird Pepes Routine auch mal zum Risiko. Schon jetzt schaudert es einem vor dem Viertelfinalspiel der Portugiesen gegen Frankreich. Da kann eigentlich nichts Gutes herauskommen: Nur, dass sich die weniger schlechte Mannschaft ins Halbfinale laviert. Sehr wahrscheinlich werden es die Franzosen sein, dann wird das Spiel für Ronaldo und Pepe die überfällige Abschiedsvorstellung bei einer EM sein.