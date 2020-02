Knapp zwei Wochen nach seinem Abfahrts-Sieg in Garmisch-Partenkirchen hat Thomas Dreßen auch den Weltcup von Saalbach-Hinterglemm gewonnen und deutsche Ski-Geschichte geschreiben. Bei der Abfahrt in Österreich verwies der 26-Jährige am Donnerstag den Schweizer Beat Feuz mit 0,07 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Dritter wurde dessen Schweizer Landsmann Mauro Caviezel.

Fünf Jahre nach seinem Weltcup-Debüt just auf dieser Strecke in Österreich ist es für Dreßen der dritte Saisonsieg und der fünfte Podestplatz in diesem Winter. Er hat damit als erster Deutscher der Weltcup-Geschichte zwei Abfahrten in Serie gewonnen. Insgesamt kommt er in der Königsdisziplin auf fünf Siege. Dabei hatte er zu Beginn Schwierigkeiten, die Ideallinie zu finden. Mit einem enorm starken zweiten Streckenabschnitt fuhr er allerdings allen Kontrahenten davon. (Tsp/dpa)