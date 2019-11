Schon lange vor seinem großen Abschiedsabend saß Uli Hoeneß im VIP-Bereich der Münchner Olympiahalle mit engen Vertrauten beisammen. Am Tisch mit seinem designierten Nachfolger Herbert Hainer war der scheidende Präsident des FC Bayern im angeregten Gespräch mit dem Vizepräsidenten Walter Mennekes zu beobachten. Während tausende Mitglieder am Freitagabend in die Halle strömten, rückte für den 67 Jahre alten Hoeneß das Ende seines Wirkens in erster Reihe näher.

Der Präsident stellte sich auf ein gefühlvolles „Servus“ bei der letzten Jahreshauptversammlung als großer Bayern-Macher ein. „Ich bin jetzt natürlich noch gelassen. Aber wenn ich dann in die wahrscheinlich voll besetzte Olympiahalle eintrete, dann wird das sicherlich emotional werden“, sagte Hoeneß am Freitagmorgen im Radiosender Bayern 3. Sollten Tränen fließen, habe er „damit kein Problem“, erzählte Hoeneß

Rummenigge über Hoeneß: "Uli ist die Mutter aller Manager"

Karl-Heinz Rummenigge hat einst einen schönen Satz über Uli Hoeneß mit ein paar eingängigen Vergleichen gesagt: "Uli ist der Vater Teresa vom Tegernsee, der Nelson Mandela von der Säbener Straße und die Mutter aller Manager." Oder anders, mit den Worten Franz Beckenbauers, formuliert: "Er ist, glaub' ich, schon als Manager auf die Welt gekommen."

206 Spieler für 1,1 Milliarden Euro wie die "Bild" ausrechnete, hat der FC Bayern seit Hoeneß' Amtsantritt als Manager 1979 geholt. Eine kleine Auswahl der besten Hoeneß-Transfers:

Oliver Kahn

Im Jahr 1994 wechselte Kahn als "Deutschlands Torhüter des Jahres" vom Karlsruher SC zum FC Bayern München. 1996 holte er den Uefa-Cup mit den Bayern, 2001 die Champions League. Acht deutsche Meisterschaften und sechs DFB-Pokalsiege gab's obendrauf. Insgesamt bestritt Kahn 557 Bundesligaspiele, davon 429 für den FC Bayern.

Stefan Effenberg

Der Tiger zeigte in München zweimal seine Krallen. Zwischen 1990 und 1992 gehörte er jener Bayern-Mannschaft an, die in der Saison 1991/92 mit Tabellenplatz zehn die schlechteste Saison unter Hoeneß' Ägide zu verantworten hatte. Von 1998 bis 2002 lief es besser. "Effe" wurde Kapitän, gewann drei Meisterschaften in Serie und 2001 die Champions League. 160 Bundesliga-Spiele absolvierte er für die Münchner.

Lothar Matthäus

1984 holte Hoeneß den damals 23-jährigen Lothar Matthäus von Borussia Mönchengladbach nach München. Vier Jahre blieb der Rekordnationalspieler bei den Bayern, ehe er zu Inter Mailand weiterzog. 1992 heuerte er wieder in München an und blieb bis 2000. Insgesamt holte er mit dem FC Bayern siebenmal die Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal. In der Bundesliga lief Matthäus 302 Mal für die Münchner auf.

Roland Wohlfarth

Den Stürmer lotste Hoeneß 1984 vom MSV Duisburg nach München, er sollte sich als Volltreffer erweisen. In 254 Ligaspielen für die Bayern traf Wohlfarth stattliche 119 Mal. Die Tore lohnten sich, fünfmal wurde der Angreifer mit den Rot-Weißen Deutscher Meister.

Mehmet Scholl

1992 vom Karlsruher SC verpflichtet, avancierte Scholl zu einem der dribbelstärksten Mittelfeldspieler, die der FC Bayern je hatte. 334 Mal lief er für die Bayern in 15 Bundesliga-Jahren auf und erzielte in dieser Zeit 87 Tore. Seine Titelsammlung: Acht Meisterschaften, fünf DFB-Pokalsiege, Uefa-Cup und Champions League.

Münchner Motor. Lothar Matthäus erlebte beim FC Bayern goldene Zeiten.

Neben vielen weiteren Hochkarätern wie Søren Lerby, Giovane Elber, Franck Ribéry oder Arjen Robben verpflichteten die Bayern in der Hoeneß-Ära auch ein paar Spieler, die ihnen wenig bis kaum weiterhalfen. Eine unvollständige Liste der sogenannten Flops:

Jean-Pierre Papin

Der Stürmer wechselte 1994 vom AC Mailand nach München und kostete damals stolze 5,5 Millionen Mark. Allerdings war Jean-Pierre Papin bei seinem Wechsel schon Anfang 30 und längst nicht mehr so frisch, wie in seiner Hochphase bei Olympique Marseille. In zwei Jahren brachte er es in München auf lediglich 27 Ligaspiele und drei Törchen.

Kein Glücksgriff. Jean-Pierre Papin (r.), hier bei einem Benefizspiel mit dem AC Mailand. Foto: dpa

Bernardo

1991 verpflichteten die Münchner Bernardo vom FC Sao Paulo, 2 Millionen D-Mark flossen nach Brasilien, verbunden mit der Hoffnung, der Mittelfeldspieler würde seine in Sao Paulo gezeigte Klasse auch bei den Bayern einbringen. Es kam anders. Nach vier Bundesliga-Spielen und nur drei Monaten kehrte der brasilianische Nationalspieler wieder in sein Heimatland zurück.

Mazinho

Mit Bernardo wechselte 1991 auch Mazinho an die Säbener Straße, der es dort länger als sein Landsmann aushalten sollte. Immerhin bis 1994 beschäftigten die Bayern den Stürmer, der dies mit den gegnerischen Abwehrreihen allerdings nur sparsam tat. Bis Ende 1994 kam er auf 49 Spiele und lediglich elf Tore.

Tobias Rau

Der Nationalspieler empfahl sich mit guten Leistungen in Wolfsburg für den FC Bayern, musste aber schnell feststellen, dass in München noch bessere Leistungen nötig waren. Die brachte Rau allerdings nicht, weshalb für ihn nach zwei Jahren schon wieder Schluss beim Rekordmeister war. Kam lediglich auf 13 Ligaspiele, was nur die Bielefelder Arminen goutierten, die ihn im Anschluss auf die Alm holten.

Hürdenläufer. Am FC Bayern blieb Tobias Rau (r.) aber hängen. Foto: dpa

José Ernesto Sosa

Als hoffnungsvolles Talent gepriesen, wagte Sosa 2007 vom argentinischen Klub Estudiantes de La Plata den Sprung zum FC Bayern. Sosa sollte dort ein anderes Wunderkind ersetzen, einen gewissen Sebastian Deisler. Doch in München fand Sosa nie zu seiner Form, kam in drei Jahren auf lediglich 35 Bundesliga-Einsätze und zwei Tore. (Tsp)