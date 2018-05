Die Hoffnungen des HSV auf den Klassenerhalt erhalten schon früh einen Dämpfer. Nach nur 41 Sekunden bringt Josuha Guilavogui den VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln in Führung. In der 11. Minute zieht der Hamburger SV nach. Aaron Hunt verwandelt einen glasklaren Handelfmeter (nach Videobeweis) zum 1:0 für den HSV gegen Gladbach. Die Führung hält aber nur eine Viertelstunde, dann gleicht Josip Drmic nach einem Konter aus. Trotzdem können sich die HSV-Fans freuen: Mit einem traumhaften Tor erzielt Jonas Hector das 1:1 für Köln gegen Wolfsburg. Damit steht zur Halbzeit alles wieder auf Anfang - HSV, Wolfsburg und Freiburg momentan alle unentschieden. Damit wäre Hamburg abgestiegen und Wolfsburg müsste in die Relegation, Freiburg wäre gerettet.

Jörg Leopold hat in einem schönen Text mal zusammengefasst, was alles passieren kann heute Nachmittag.