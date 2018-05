Im Skandal um die als "Sommermärchen" bezeichnete Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main einem Medienbericht zufolge Anklage erhoben. Den beiden ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Fußball-Bunds (DFB), Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, werde schwere Steuerhinterziehung vorgeworfen, berichtete die "Bild"-Zeitung am Mittwoch. Auch zwei weitere ehemalige DFB-Funktionäre seien wegen derselben Vorwürfe angeklagt.

Dem Bericht zufolge wurde die Anklage am 15. Mai erhoben, die Staatsanwaltschaft wolle dies bisher nicht bestätigen. Allerdings bestätigte der frühere DFB-Chef Zwanziger dem Blatt die Anklageerhebung. "Diese Anklageerhebung ist blinder Aktionismus, um von eigenem Fehlverhalten abzulenken und die 'heiße Kartoffel Ermittlungsverfahren' möglichst schnell in die Verantwortung der Gerichte abzuschieben", sagte Zwanziger der "Bild". Er habe sich nichts vorzuwerfen.

Die Ermittlungen drehen sich um eine dubiose Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro, die im Zuge der Vergabe der WM an Deutschland geflossen sein soll. (dpa)