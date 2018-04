Aito Garcia Reneses von Alba Berlin ist in seinem ersten Jahr in der Basketball-Bundesliga zum Trainer des Jahres gewählt worden. Der 71 Jahre alte Spanier setzte sich bei der Wahl von Trainern, Kapitänen und Medienvertretern vor Ludwigsburgs John Patrick und dem früheren Bayern-Coach Aleksander Djordjevic durch. Die Berliner haben kurz vor Ende der regulären Saison bereits den zweiten Platz gesichert und haben in der Liga die letzten 17 Spiele in Folge gewonnen.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung“, sagte Aito. „Dazu konnte es allerdings nur kommen, weil mein Team so erfolgreich spielt und weil unser gesamter Trainer- und Betreuerstab einen sehr guten Job macht.“ Der Routinier war in der spanischen Liga bereits 1976 erstmals als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden und gilt als einer der renommiertesten Coaches in Europa. (dpa/Tsp)