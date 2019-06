An der High School haben Sie auch American Football gespielt. Warum haben Sie sich irgendwann für Basketball entschieden?

Football war immer meine erste Liebe, jeder in meiner Familie hat Football gespielt. Dann habe ich mir dabei aber leider das Schlüsselbein gebrochen und durch Basketball hatte ich die Chance, ein Stipendium zu bekommen und dann auch Profi zu werden.

Haben die Erfahrungen vom Football Ihnen geholfen, ein besserer Basketball-Spieler zu werden?

Es hat mich viel härter gemacht. Beim Football musst du sehr athletisch sein und darfst keine Angst vor Körperkontakt haben. Diese Robustheit hilft mir auch beim Basketball.

Haben Sie im Basketball Vorbilder?

Vor allem Jungs, die auch aus Seattle kommen, wie Jamal Crawford oder Jason Terry, der auf der gleichen High School war. Ansonsten habe ich hin und wieder Kontakt zu Isaiah Thomas und hole mir ein paar Ratschläge. Von Damian Lillard und Kemba Walker schaue ich mir sehr gerne Videos an.

Ist es ein Zufall, dass das alles eher kleine Guards sind?

Nein, ich kann mir ja schlecht Russell Westbrook angucken und dann so spielen wie er oder wie Kevin Durant über jeden Gegner werfen (lacht).

Als Basketball-Profi muss man ziemlich flexibel sein und häufig umziehen. Was bedeutet für Sie Heimat?

Ein Platz, an dem ich wohl fühle. Wo ich mich entspannen kann, wo ich in der Nähe meiner Familie und Freunde runterkomme. Ich habe nie besonders lange an einem Ort gelebt und Heimat ist, wo meine Lieben sind. Egal, ob das nun Louisville, Seattle oder Berlin ist.

In den sozialen Medien benutzen Sie oft den Hashtag IAJ – it's all Jesus. Was bedeutet Ihnen Ihr Glaube?

Es ist das Wichtigste in meinem Leben. Als Kind hat mir der Glaube geholfen, mit den schwierigen Dingen umzugehen, die ich erleben musste. Ich bin vorher nie gerne in die Kirche gegangen, aber mein Pastor in Seattle hat mir damals Halt gegeben und er schickt mir immer noch Zitate aus der Bibel.

Als Sie 13 oder 14 Jahre alt waren, haben Sie Ihren Vater, der schwere Depressionen und Drogenprobleme hatte, vom Suizid abgehalten. Wie sehr hat Sie diese Erfahrung geprägt?

Zu dieser Zeit habe ich das gar nicht als Moment gesehen, der mein Leben völlig verändert. Viele meiner Freunde hatten mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Daher dachte ich, das wäre normal, jedes Kind würde solche Dinge erleben. Später habe ich dann erkannt, dass es alles andere als normal war – besonders für ein Kind. Wenn dein Vater solche Probleme hat, fragst du dich natürlich: Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Ich habe viele Dinge in meiner Familie auf mich projiziert. Mein Bruder hatte auch Probleme mit Drogen und Depressionen und es ist schwer, besonders als Jugendlicher, damit umzugehen.

Wie wichtig war der Sport in dieser schweren Phase?

Basketball war ein Weg für mich, dieser Situation zu entkommen, ein sicherer Hafen. Wenn ich auf dem Platz stehe, ist das eine ganz andere Welt für mich. Ich denke über nichts anderes nach, konzentriere mich nur auf das Spiel. Durch Basketball und Football hatte ich immer etwas zu tun und gar keine Zeit, irgendwelche Probleme zu machen.

Und wie haben Sie das Erlebte abseits des Basketballfeldes verarbeitet?

Ich war ein Typ, der seine Gefühle oft für sich behalten hat und dann irgendwann explodiert ist. Später habe ich gelernt, mich zu öffnen und darüber zu reden. Das Verhältnis zu meinem Vater ist seitdem viel enger, ich spreche viel mit ihm, mit meinem Bruder, mit meiner Frau – sie hat in ihrer Kindheit ähnliche Dinge erlebt. So habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen.

Das Gespräch führte Julian Graeber.

Peyton Siva, 28, spielt seit 2016 für Alba und will in der Sonntag beginnenden Finalserie gegen Bayern München seinen ersten Titel mit den Berlinern holen. In den Play-offs gehört der NBA-erfahrene Point Guard bisher zu den besten Spielern. Foto: Andreas Gora/dpa