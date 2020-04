MARTIN HÄNER (31, Hockey)

Martin Häner arbeitet als Assistenzarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin; in seiner Doktorarbeit hat er sich dem Kreuzband gewidmet. Aber auch jenseits seines Fachgebiets verfügt er natürlich über profunde medizinische Kenntnisse. Welche Gefahr durch das Coronavirus droht, hat Häner dadurch schon ein bisschen früher erkannt als viele andere. Deshalb, so sagt er, habe er „aus medizinischer Sicht“ auch nicht damit gerechnet, dass Olympia in diesem Sommer stattfinden könne. „Als Sportler habe ich es gehofft.“

Häner, 31 Jahre alt, ist nicht nur Arzt, er ist auch Kapitän der Hockey-Nationalmannschaft, hat 259 Länderspiele bestritten, 2012 in London Olympiagold gewonnen und 2016 in Rio Bronze. Die Spiele in Tokio sollten eigentlich der Abschluss zumindest seiner internationalen Karriere sein. Doch alle Pläne sind nun hinfällig. „Ich weiß noch nicht, was ich mache“, sagt Häner. „Das ist auch nichts, was ich von heute auf morgen entscheiden kann.“

Video 02:00 Min. Martin Häner: Zwischen Unfallchirurgie und Olympiatraum

Die Ungewissheit ist ihm deutlich anzuhören – weil die Entscheidung nicht nur ihn betrifft, sondern auch seine Familie und seinen Arbeitgeber. „Die Dreifachbelastung ist schon grenzwertig“, sagt er. Im Krankenhaus arbeitet er ausschließlich im Frühdienst, von 7.30 bis 16 Uhr. Danach steht das Training an, sodass er abends frühestens um neun wieder zu Hause ist. Seinen Sohn, 13 Monate alt, sieht Häner eigentlich nur am Wochenende. Wenn er nicht fürden Berliner HC in der Bundesliga spielt.

In normalen Zeiten wäre Häner in diesem Jahr, einschließlich Olympia, an insgesamt 100 Tagen mit der Nationalmannschaft unterwegs gewesen. Das erfordert viel Disziplin und eine gute Planung. Ob sich das im kommenden Jahr einfach wiederholen lässt, das müsste er mit seinem Chef im Krankenhaus besprechen, mit Bundestrainer Kais al Saadi – und an allererster Stelle mit seiner Frau.

Viele Mitspieler aus der Nationalmannschaft sind Studenten, die meisten wollen auch bei Olympia 2021 dabei sein. Für einige Ältere wie Tobias Hauke, 32 Jahre alt, stellt sich hingegen die Frage, ob sie den Aufwand ein weiteres Mal auf sich nehmen wollen und können. Häners Berliner Teamkollege Martin Zwicker, 33, hat immerhin schon erklärt, dass er weitermachen will. Für Häner selbst steht nun auch im Beruf erst einmal ein dramatischer Einschnitt an.

Im Martin-Luther-Krankenhaus ist die Zahl der Intensivbetten von 15 auf 28 nahezu verdoppelt worden. Komplette Stationen sind für mögliche Coronapatienten frei geräumt worden. Auch die Orthopädie ist betroffen. Statt vier OP-Sälen gibt es nur noch einen, lediglich in Notfällen wird noch operiert. Martin Häner hilft jetzt erst einmal in der Rettungsstelle aus.