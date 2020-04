KATHARINA STEINRUCK (30, Leichtathletik/Marathon)

Wer auf der Marathonstrecke unterwegs ist, muss in großen Zyklen denken. Wohl und Wehe einer ganzen Saison hängen von vielleicht zwei oder drei Rennen ab. Der Rest des Jahres ist eine einzige Schinderei für diese Höhepunkte. Katharina Steinruck kennt es nicht anders. Ihre Mutter ist die frühere Weltklasse-Läuferin Katrin Dörre-Heinig, ihr Vater der renommierte Lauftrainer Wolfgang Heinig. Langfristig zu planen, das wurde ihr quasi in die Wiege gelegt.

Bis vor zwei Wochen sah der Plan so aus: Olympische Spiele im Sommer. Vielleicht noch die EM in Paris. Danach eine Pause, ein Kind bekommen, eine Familie gründen mit ihrem Mann. Und bei der EM 2022 in München dann das Comeback. „Man bereitet das lange vor“, sagt sie. „Da steckt sehr viel Arbeit, Zeit und Herzblut drin.“

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über die aktuellsten Entwicklungen rund um das Coronavirus. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de.

Entsprechend hart getroffen hat sie die Olympia-Verschiebung – eine Entscheidung, die eben nicht nur ihr sportliches Leben vollständig umkrempelt. „Das tat weh“, betont sie. „Das ist einfach so.“

Steinrucks Gedanken kreisten. Halten Form und Gesundheit? Die Familienplanung einfach so nach hinten verschieben? Der neue Termin wurde bekannt gegeben. Ihre Qualifikationsleistung würde Bestand haben. Das gab ihr wieder Sicherheit. Steinruck ist überzeugt, dass es auch unter veränderten Umständen geht. „Ich sehe es als Chance, mich zu verbessern“, sagt sie nun. Inzwischen hat die 30-Jährige neue, langfristige Pläne entworfen: Ein Marathon im Herbst. Einer im folgenden Frühjahr. Dann endlich Olympia. Anschließend die Pause, das Kind, die Familie. Ende 2022 wieder langsam einsteigen. Im Herbst 2023 oder Frühjahr 2024 den ersten Marathon laufen. Und dann – sind ja fast schon wieder Olympische Spiele.