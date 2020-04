OLAF ROGGENSACK (22, Rudern)

Die Überraschung war groß, als Olaf Roggensack Ende Januar einen Platz im Deutschland-Achter erhielt – nur rund drei Monate, nachdem er zum erweiterten Kreis des Teams gestoßen war. Er ist mit 22 Jahren jüngster aller Ruderer im Boot und einziger, der noch nicht Weltmeister geworden ist. Der Berliner wäre sicher mit dem deutschen Flaggschiff zu Olympia gefahren und hätte sich seinen Traum erfüllt. Nun muss er sich neu bewiesen.

Die anderen Ruderer wittern die nun wieder reelle Chance, ihm seinen Platz streitig zu machen. „Natürlich bin ich frustriert. Es ist ja meine erste richtige Saison im Achter, die ich jetzt nicht fahren kann“, sagt Roggensack. Vor allem sind die Chancen auf

„Es sitzt nicht umsonst ein Stamm an Personen im Achter, der sich seinen Platz durch gute Leistungen über Jahre verdient hat“, sagt er. Seinen ersten großen Wettkampf könnte er trotzdem noch in diesem Jahr haben. Es steht im Raum, dass die Europameisterschaft, die Anfang Juni stattfinden sollte, in den Winter verschoben wird.

Geklärt werden muss auch noch ein zweites Problem, dass sich für Roggensack aufgrund der Olympia-Verschiebung ergeben hat: Eigentlich hat er nur ein Jahr Pause von der Ausbildung bei der Bundespolizei. Die steht ihm als Kaderathlet zu. „So etwas gab es ja noch nie“, sagt Roggensack. „Durch das Jahr Pause hätte die Ausbildung ja ohnehin schon fünf statt vier Jahre gedauert – nun dürften es sechs werden.“ Allerdings steht noch nicht einmal fest, ob das Ausbildungsjahr überhaupt stattfinden kann: Der Start wurde am 1. April erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben.