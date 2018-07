Es ist Fifa-Chef Gianni Infantinos Meisterwerk: die Winter-WM in Katar vom 21. November bis zum 18. Dezember 2022. Und genau so kreativ wie die schönste Glatze der Schweiz können auch Sie werden, wenn es um die Planung jener Adventszeit geht. Keine Bange: Wenn unter ihrem Haupthaar keine ähnlich guten Ideen schlummern, haben wir einige für Sie gesammelt:

Winterschlaf

„Meistens wechseln sich Ruhephasen ab mit kurzen Wachphasen, in denen die Tiere aktiv sind. Sie geben mitunter Kot und Urin ab oder wechseln den Schlafplatz“, erklärt der Naturschutzbund den Winterschlaf. Wenn sich das nicht großartig von ihren Lebensgewohnheiten unterscheidet, ist das erstmal kein Grund zur Sorge. Dann sind Sie wie gemacht für die Winter-WM in Katar.

Weihnachtsmarkt

Einen tiefen Schluck Lumumba in die Birne zwirbeln, während Trainer Zinedine Zidane vom katarischen Scheich nach dem frühen Turnier-Aus des Landes verwiesen und durch Jogi Löw ersetzt wird. Und das alles sehen Sie an Ihrem Weihnachtsmarkt-Stammtisch mit langer, schwarz-rot-goldener Unterbuchse in dritter Reihe zum einzigen Fernseher in „Willi's Winter-WM-Wunderland“. Der Weihnachtsbaum ist zu einem WM-Pokal gestutzt, mit ganz viel goldenem Lametta. Fast wie zu Hause, denken Sie. Bis Reinhard Grindel in Weihnachtsmann- Kostüm seine täglich neue Meinung vom Rentier-Schlitten hinunterposaunt. Hätten Sie doch geschlafen!

Weg mit der Familie

WM-Zeit ist Urlaubszeit – das lassen Sie sich vom kreativen Gianni nicht kaputt machen. Und natürlich brechen Sie auch nicht mit Traditionen und fahren zur Weltmeisterschaft auf eine Ostsee-Insel. Campen, wie immer. Tatsächlich finden Sie für die zweite Adventswoche einen Zeltplatz in Binz und gehen jeden Morgen schwimmen. Das Wasser ist zwar so unterkühlt wie das Verhältnis Katars zum Rest der Welt. Doch der Grillkäse schmeckt auch regenbedingt ungegrillt überraschend gut. Immerhin ist er lauwarm – das zweite Lichtlein brennt.

Wollsocken stricken

Ihre Freunde haben während der WM ja ohnehin keine Zeit – warum dann nicht neue Hobbies suchen? Nach einer runde Schlittschuhlaufen auf ihrem liebsten WM-Baggersee sind ihre Füße derart durchgefroren, dass Sie sich beim Stricken austoben. Sie wollten doch immer mal die Fäden ziehen – wo wir wieder bei den Kataris und der WM wären. Nach dem ersten Tag haben Ihre Finger zwar ungefähr so viele Löcher wie ein durchschnittliches Tornetz. Die sollten aber zum vierten Advent, dem Tag des WM-Finals, wieder verheilt sein.