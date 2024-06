American Football Statue für Ex-NFL-Star Brady

Der ehemalige Football-Superstar Tom Brady wird von seinem Ex-Club New England Patriots mit einer Bronzestatue geehrt. Das rund dreieinhalb Meter hohe Monument soll noch in diesem Jahr in der Nähe der Ruhmeshalle der Patriots errichtet werden.

In diese Hall of Fame war der frühere Quarterback Brady mit einer feierlichen Zeremonie aufgenommen wurde. Dabei verkündete Clubbesitzer Robert Kraft auch, dass Bradys Nummer 12 bei den Patriots nie wieder an einen anderen Spieler vergeben wird.

«Es ist so schwer, in Worte zu fassen, was dieser wundervolle Abend für mich und meine Familie bedeutet», sagte Brady bei der Zeremonie in der Spielstätte der Patriots in Foxborough im US-Bundesstaat Massachusetts. Dutzende seiner ehemaligen Teamkollegen und Trainer waren gekommen, um mit rund 60.000 Fans die Aufnahme in die Ruhmeshalle zu feiern. Auch etliche Stars wie Rapper Jay-Z oder Sänger Bon Jovi waren dabei.

Der mittlerweile 46 Jahre alte Brady hatte von 2000 bis 2019 für die Patriots gespielt und dabei eine Ära geprägt. Mit dem Team gewann er insgesamt sechsmal den Super Bowl.

