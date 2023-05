An einem Strang ziehen, um Erdogan zu besiegen Ünsal Arik über Erdogan-Fans und Wahlen in der Türkei

Es ist Sonntagvormittag, circa 13 Uhr. In einer meterlangen Schlange vor dem Türkischen Generalkonsulat in Charlottenburg-Wilmersdorf wartet der deutsch-türkische Profiboxer Ünsal Arik. Hier will der 42-Jährige seine Stimme für die am 14. Mai in der Türkei stattfindenden Präsidenten- und Parlamentswahlen abgeben.