Auch beim 1. FC Union fragt der kritische Teil der Fans, wie sehr der Klub vom Geld des Investors Quattrex abhängig ist. Besteht die Gefahr, dass ein Klub zu viel will – sich selbst treu bleiben und erfolgreich sein?

Ich denke, dass Präsident Dirk Zingler ein kluger Entscheider ist, er hat die Union-DNA verinnerlicht. Dass auch er abgewogen hat und abwägen muss, ist für mich klar. Nur: Wenn er zu seinen Ergebnissen kommt, steht es mir aus der Ferne nicht zu, diese als richtig oder falsch zu werten. Ich weiß, wie schwer das ist und werbe deshalb für ein gewisses Grundvertrauen, das die Fanszene den Entscheidern entgegenbringen muss.

Sie sagten vorhin, Sie würden gerne einen Profifußballer im Tatort spielen. Warum eigentlich keinen Manager?

Als Spieler hat man es am besten, man muss sich nur um die schönste Nebensache der Welt kümmern, um sonst nichts. Als Trainer oder Manager muss man noch ganz andere Sachen im Blick haben, das kann anstrengend sein.

Warum haben Sie sich für einen Job im Fußball-Management entschieden?

Meine sportliche Karriere, die mich ja nur in die damals dritthöchste Liga geführt hat, war schon mit Mitte 20 beendet. Ich habe dann relativ früh die Fußballlehrer-Lizenz erworben und wollte eigentlich Trainer bei Rot-Weiß Essen werden.

Wieso gerade Rot-Weiß Essen?

Das ist bis heute mein Lieblingsverein, ich bin zahlendes Mitglied. Jedenfalls lag mir Mitte der Neunziger ein Angebot vor, was ich meinem damaligen Chef und Mentor, Reiner Calmund, auch mitgeteilt habe. Ich war damals sein Assistent in Leverkusen.

Wie hat Calmund reagiert?

Traineramt ist nichts für dich, hat er gesagt: Aber wenn du Fußballmanager werden willst, kann ich dir helfen. Um seine Meinung zu bekräftigen, setzte er sich auf meinen Schoß. Sie können sich vorstellen, wie schnell das Gespräch in die von Calmund gewünschte Richtung lief.

Sie haben in Freiburg, Augsburg, Köln, der Deutschen Fußball-Liga und nun bei St. Pauli in leitender Position gearbeitet. Würde Sie eine Aufgabe bei Bayern, Dortmund oder vielleicht Leipzig nochmal besonders reizen? Ein ganz großer Klub fehlt Ihnen schließlich noch.

Ich habe meine Entscheidung, wo ich arbeite, nie von der Spielklasse abhängig gemacht. In Augsburg bin ich an Bord gegangen als der Verein in der Dritten Liga spielte. Ich weiß noch genau, wie müde ich in Köln belächelt wurde, als das publik wurde. Die Fragen waren für mich immer: Mit welchen Leuten habe ich zu tun? Welche Perspektiven hat der Klub? Die Champions-League-Musik war für mich nie entscheidungsrelevant.

Herr Rettig, Sie sind zuletzt beim Thema Ökologie öffentlich vorgeprescht. Sie fordern mehr Nachhaltigkeit im Profifußball. Warum erst jetzt?

Ich beschäftige mich schon lange damit. In Freiburg waren wir mit dem Vordenker Volker Finke die Ersten mit Solaranlagen auf dem Dach; die Fußballschule wurde mit einer Holzhackschnitzelanlage beheizt. In Augsburg haben wir das Stadion CO2-neutral gebaut, obwohl wir erhebliche Mehrkosten hatten. Ich interessiere mich also nicht erst für Ökologie, seitdem Greta durchs Land zieht.

Wenn es am schönsten ist. Bei seinem letzten Heimspiel feierte Andreas Rettig einen Derbysieg gegen den HSV. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Sie haben das jedenfalls bei St. Pauli recht spät auf die öffentliche Agenda gesetzt.

Wir haben viele Dinge umgesetzt, etwa Elektroladestationen im Stadion gebaut, Bienenvölker angelegt, wir haben eine Solaranlage auf dem Dach, haben Plastiktüten aus dem Fanshop verbannt, Verbesserungen bei der Herstellung unserer Merchandising-Artikel erzielt. Ich finde: Erstmal die eigenen Hausaufgaben machen und danach drüber reden – nicht umgekehrt. Sonst ist es Plapperei.

Die „taz“ hat in einem Interview mit Ihnen angemerkt, Bienenvölker brauche man für sportlichen Erfolg nicht. Wen können Sie von der Notwendigkeit eines klimafreundlichen Fußballs denn überzeugen?

Klubs wie Mainz, Augsburg, Hoffenheim oder Freiburg haben sich schon klar und zeitnah positioniert, andere haben sicher noch Nachholbedarf, die Verbände leider auch. Ökologische Regeln zur Auflage für eine Bundesliga-Lizenz zu machen, interessiert derzeit leider noch niemanden. Da würde ich mir mehr Engagement von den Verbänden wünschen, die den Vereinen klare Regeln und Vorgaben setzen sollten. Freiwilligkeit wird nicht funktionieren. Vielleicht bringt der neue DFB-Präsident Fritz Keller das Thema voran.

Und dann werden alle Profis die S-Bahn nach einem Heimspiel nehmen – so wie Unions Neven Subotic?

Grundsätzlich geht es darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Wir leben in einer Zeit, in der 15-Jährige für ökologische und soziale Themen protestieren. Dem sollten wir uns nicht verschließen. Wenn diese Generation Z dem Fußball glaubwürdig abnimmt, dass er sich um diese Themen kümmert, wird auch eine andere Verbindung entstehen. Die Branche hat mit einer emotionalen Entfremdung zu kämpfen.

Was meinen Sie damit?

Wir sind heute dabei, dass Klubs in zehn Jahren viermal den Stadionnamen verkaufen. In den Klubs sind kapitalkräftige Gesellschafter hinzugekommen, die zum Teil Mitglieder verdrängt haben. Damit haben sich auch Interessenslagen und Ausrichtungen verschoben. Das kann dazu führen, dass der eine oder andere sich möglicherweise mit seinem Verein nicht mehr vollumfänglich identifiziert.

Und diejenigen wollen Sie mit Klimapolitik zurückgewinnen?

Wenn wir unsere Zielgruppe von heute, morgen und übermorgen richtig ansprechen, wird das helfen. Die Bundesliga wäre dann noch fanfreundlicher, sozialer, ökologischer und nachhaltiger. Aktuell liegt der Schwerpunkt aber auf Umsatzsteigerung. Und warum machen wir das? Damit die Steaks der Spieler bald nicht mehr golden, sondern platinbeschichtet werden? Diesen Weg halte ich für schwierig.