Gut möglich, dass Craig Reedie den Worten seines Nachfolgers mit der Faust in der Hosentasche lauschte. Reedie ist 78 Jahre alt, der Schotte hat viele Jahre mehr oder weniger erfolgreich gegen Doping gekämpft, seit 2014 sogar als Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada).

All die Elogen auf seine Lebensleistung dürften Reedie bei der Wada-Konferenz in Kattowitz nicht über den forschen Auftritt von Witold Banka hinweggetröstet haben. Der Pole wird zum Jahreswechsel neuer Wada-Präsident. „Die Zukunft des Kampfes gegen Doping beginnt heute“, sagte Banka in Kattowitz. Das klang sehr danach, als hätten die ergrauten Herren um Reedie und auch Wada-Gründer Richard Pound sich lange nicht um das künftige Wohl des Sports gewidmet.

Tatsächlich personifiziert Banka den Neuanfang recht glaubwürdig. Der Pole ist mit seinen 35 Jahren nicht einmal halb so alt wie Reedie. Banka ist forsch im Auftreten, er gilt als einer der ambitioniertesten Politiker Polens. Der frühere Leichtathlet wurde mit nur 31 Jahren Sportminister seines Landes. Sein Ehrgeiz hat ihn schnell an die Spitze einer der wichtigsten Organisationen des Welt-Sports gebracht. Nun will er sich beweisen.

Reedie fehlte die Distanz zu Russland

Banka macht durchaus Hoffnung auf Besserung im dopingverseuchten Spitzensport. Während Reedie etwa die Distanz und die Härte im Umgang mit den systemischen Betrügern aus Russland fehlte, dürfte Banka als Mitglied der Russland-kritischen PiS (Partei und Gerechtigkeit) keine Scheu vor der Konfrontation mit dem Riesenreich haben. Vielmehr könnte er sich gerade dadurch profilieren wollen. Die Russen – so der jüngste Vorwurf – sollen gefälschte Daten aus dem Moskauer Anti-Doping-Labor an die Wada übermittelt haben.

Deswegen stellt sich mal wieder die Frage, ob Russland für das nächste sportliche Großereignis – die Olympischen Spiele in Tokio – gesperrt werden soll. Unter einem Wada-Präsidenten Banka dürfte das Risiko eines Ausschlusses für Russland größer sein als unter Reedie. Zumal laut den am Donnerstag verabschiedeten neuen Bestimmungen der Anti-Doping-Kämpfer künftig die Wada und nicht mehr das Internationale Olympische Komitee darüber befindet, welches Land für die Olympischen Spiele zugelassen wird. Es brechen spannende Zeiten an in der Welt des Sports.