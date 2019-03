Der Berliner Staatsschutz ermittelt nun wegen eines antisemitischen Tweets während des Spiels von Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin gegen den FC Ingolstadt. Die Polizei habe inzwischen Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt und den Tweet bereits am Freitagabend an den Staatsschutz weitergeleitet, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag auf Anfrage. In dem Beitrag bei Twitter wurde der israelische FCI-Profi Almog Cohen wüst beleidigt.

Auch der 1. FC Union reagierte. Der Klub teilte in einer Pressemitteilung mit, dass er ebenfalls Strafanzeige gestellt habe. „Ich schäme mich für solche Unioner. Wir werden alles daransetzen, sie zu isolieren und strafrechtlich verfolgen zu lassen. Union steht für humanistische und demokratische Werte. Wer diese nicht teilt, hat in unserem Verein und in unserem Stadion nichts verloren“, sagte Präsident Dirk Zingler. „Wir müssen den Kampf gegen die Verrohung unserer Gesellschaft entschlossen aufnehmen und ihn konsequent führen, auch in unseren Reihen.“

Ruhnert: "Idioten sterben nie aus."

Manager Oliver Ruhnert fand ebenfalls klare Worte: "Idioten sterben nie aus. Ich weiß nicht, ob das ein Union-Fan ist, im Internet vieles möglich, auch Fake-Accounts. Mir fehlt jegliche Vorstellungskraft, so einen Scheiß zu verfassen, das Einzige, was du als Verein machen kannst, ist dich in aller Deutlichkeit davon zu distanzieren. Und wir haben es der Polizei gemeldet. Wir werden so etwas in keiner Weise tolerieren, akzeptieren."

Der Deutsche Fußball-Bund kündigte am Samstag Ermittlungen durch den DFB-Kontrollausschuss an. „Diesen widerlichen, antisemitischen Tweet verurteilen wir in aller Schärfe und fordern, dass dem konsequent nachgegangen wird“, sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch in einer Verbandsmitteilung. Der FC Ingolstadt bedankte sich via Twitter bei Union „für die unverzügliche Unterstützung“. Kapitän Cohen hatte bei der 0:2-Niederlage Ingolstadts am Freitagabend im Stadion An der Alten Försterei während der zweiten Halbzeit die Rote Karte gesehen. (dpa)