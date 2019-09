Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornografischen Inhalts gegen den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder. Einen Bericht der „Bild“-Zeitung vom Dienstagabend bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Laut Angaben der Sprecherin hatte es am Dienstag eine Durchsuchung in Metzelders Haus in Düsseldorf gegeben: „Wir werten gerade das sichergestellte Beweismaterial aus“, sagte sie. Weitere Angaben machte sie nicht. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ist deshalb zuständig, da Metzelder die kinderpornografischen Inhalte angeblich an eine Empfängerin, die ihm nahestehen soll, in Hamburg geschickt haben soll. Festgenommen wurde der langjährige Bundesliga-Profi allerdings nicht. Im Laufe des Tages soll es eine offizielle Stellungnahme der Hamburger Staatsanwaltschaft geben. Metzelder äußerte sich bislang nicht.

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet und Fotos veröffentlicht, die Metzelder zeigen, wie er von Beamten des Landeskriminalamtes abgeführt wird. Metzelder befand sich zum Zeitpunkt an der Sportschule Hennef, wo der 38-Jährige derzeit seine Fußballlehrer-Ausbildung absolviert.

Laut „Bild“-Informationen habe sich vor drei Wochen eine Frau bei der Hamburger Polizei gemeldet, mit der Metzelder eine Beziehung führe. Mindestens 15 kinderpornografische Fotos soll sie den Ermitteln vorgelegt haben, die sie laut eigenen Angaben per WhatsApp erhalten haben soll – mutmaßlich von Christoph Metzelder.

Die ARD, für die Metzelder als TV-Experte tätig ist, teilte am Mittwoch im Namen des Sportkoordinators Axel Balkausky mit, die Zusammenarbeit mit Metzelder „bis zur Klärung der Vorwürfe“ vorerst „ruhen lassen“ zu wollen. Zuletzt war Metzelder bei der Auslosung zur zweiten Runde des DFB-Pokals in der Sportschau im Einsatz. Seit Mitte August gehört Metzelder neben Thomas Broich zum Expertenteam der ARD und soll im Rahmen der Live-Übertragungen von Fußballspielen als Gesprächsgast beim Moderator vor Ort und als Co-Kommentator eingesetzt werden.

Christoph Metzelder begann seine Fußballerkarriere in seiner Geburtsstadt Haltern am See und wechselte als 15-Jähriger in die Jugendabteilung des FC Schalke 04. Seine erste Profistation wurde 1999 Preußen Münster. 2000 wechselte er zu Borussia Dortmund – seine Karriere nahm nun richtig Fahrt auf. Er avancierte zu einem der besten Innenverteidiger Deutschlands und wechselte 2007 zu Real Madrid.

Metzelder ist Vorsitzender seines Heimatklubs TuS Haltern

Zwischen 2001 und 2008 absolvierte er 47 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Mit der DFB-Elf wurde er 2002 Vize-Weltmeister. 2010 kehrte er zurück ins Ruhrgebiet und schloss sich dem FC Schalke 04 an, wo er seine Profikarriere 2013 beendete. Anschließend ließ er seine Laufbahn bei seinem Heimatklub TuS Haltern ausklingen. Noch vor seinem Karriereende wurde Metzelder im November 2011 von der damaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen.

Metzelder, Vater einer Tochter, ist bis heute tief in Haltern verwurzelt und seit 2014 Vorsitzender des Klubs, der im vergangenen Sommer in die Regionalliga aufstieg. Zudem ist Metzelder Aufsichtsratsmitglied des Drittligisten Preußen Münster. Der heute 38-Jährige engagiert sich seit seinem Karriereende auch sozial: Er ist unter anderem Botschafter verschiedener gemeinnütziger Vereine und Projekte, Mitglied der DFL-Stiftung und der Stiftung Jugendfußball.

Außerdem ist Metzelder TV-Experte und Geschäftsführer der Sportmarketingagentur Jung von Matt, die er 2013 selbst mitgründete. (Tsp)