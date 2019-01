Wie viele Bälle haben Sie in Ihrer Wohnung?

Einer ist in einer Vitrine ausgestellt, und einer liegt auf dem Boden. Den haue ich ab und zu mal gegen die Wand, wenn mir danach ist. Aber der ist aus Schaumstoff, keine Angst.

Angeblich wollte Manchester United Sie schon mit 13 verpflichten. Wie muss man sich das vorstellen?

Bevor ich einen Berater hatte, haben die Vereine immer bei meinem Vater angerufen. Manches habe ich mitbekommen, aber meine Eltern haben mir auch nicht alles erzählt. Das war wahrscheinlich auch besser so. Aber für mich stand sowieso nie zur Debatte, so früh den Verein zu wechseln. Ich habe mir auch in Deutschland einige Nachwuchsleistungszentren angesehen, bevor ich zu Hertha kam. Aber eigentlich gab es nur Hertha.

Weil Sie den Rückhalt Ihrer Familie brauchen?

Auf jeden Fall. Wenn ich freihabe, fahre ich zu meinen Eltern nach Ludwigsfelde, erst diese Woche war ich noch da. Meine Familie hat mich immer unterstützt, nicht nur meine Eltern, auch meine Großeltern. Sie haben mich zum Training gefahren, sind bei jedem Auswärtsspiel dabei gewesen, bei jedem Turnier. Heute können sie sich meine Spiele im Fernsehen anschauen. Das ist für sie schon deutlich entspannter geworden.

Geht Ihr Vater kritischer mit Ihnen um als Ihr Großvater?

Beide sind stolz, und beide kritisieren mich.

Ihr Opa auch?

Das habe ich erst diese Woche noch erfahren dürfen, als ich zu Hause war.

Und: Hatte er recht?

Na ja, unser Auftritt am vergangenen Wochenende in Düsseldorf war jetzt nicht so, dass man nichts Kritisches findet. Wir müssen uns steigern, wenn wir in der Rückrunde besser abschneiden wollen.

Was haben Sie sich persönlich vorgenommen?

Noch mehr Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen. Und Scorerpunkte zu sammeln natürlich.

Was heißt das konkret: noch mehr Verantwortung übernehmen?

Mehr Initiative ergreifen, wenn es mal nicht so gut läuft, nicht resignieren, sondern einfach weiter machen.

Und die Scorerpunkte?

In der Jugend habe ich ständig getroffen und Tore vorbereitet. Dass mir das bei den Profis nicht gelingt, das ärgert mich mega. Ehrlich. Natürlich habe ich eine etwas andere Rolle. Ich spiele hier defensiver als in der Jugend. Trotzdem: In der Rückrunde sollte endlich das erste Tor fallen. Muss fallen (lacht).

Wann hat Ihre Familie sich mit der Möglichkeit auseinandergesetzt, dass Sie mal Profi werden?

Sehr früh schon, in der U 8 oder U 9, als ich noch in Ludwigsfelde zur Schule gegangen bin und meine Eltern mich fast jeden Tag nach Berlin gefahren haben. Die Wege waren schon intensiv. Damals hat Herthas Jugend noch am Nordufer gespielt. Das war schon stressig für meine Eltern. Um kurz vor sieben ging es los. Meine Mutter hat mich erst nach Berlin gebracht und ist dann weiter zu ihrer Arbeit nach Potsdam. Und das vier Jahre lang. Heute können wir darüber lachen.

Haben Sie im Auto geschlafen?

Jeden Morgen.

Inzwischen haben Sie eine eigene Wohnung in Berlin. Wie machen Sie sich als Hausmann?

Meine Wohnung ist blitzeblank sauber.

Wie sieht es mit Kochen aus?

Eier und Nudeln kann ich. Alles was einfach ist und schnell geht.

Was würden Sie auftischen, wenn wir zu Besuch kämen?

Wahrscheinlich würde ich was bestellen (lacht).

Dem deutschen Fußball-Nachwuchs wird nachgesagt, ein bisschen verwöhnt zu sein, weil den jungen Spieler alles abgenommen wird. Wie empfinden Sie diese Diskussion?

Alles wird den Spielern ja nicht abgenommen. Spielen musst du schon selber. Da steht kein anderer für dich auf dem Platz, läuft für dich oder schießt ein Tor für dich.

Und außerhalb des Platzes?

Da wird uns natürlich vieles abgenommen. Wir bekommen hier beim Klub zum Beispiel ein Frühstück, Mittagessen.

Und wenn Sie zum Amt müssen, sich ummelden zum Beispiel: Machen Sie das selbst?

Das mach ist selbst, ja.

Ist das Ihr Wunsch, um den Kontakt zum normalen Leben nicht zu verlieren?

Ich wusste gar nicht, dass es auch anders geht.