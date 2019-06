Laut Rosa-Luxemburg-Stiftung erhöhen Sie Ihre Mieten um fünf bis sechs Prozent pro Jahr. Union hat auf eine Erhöhung der Dauerkarten-Preise verzichten. Ein Vorbild für Sie?

Grand Citys Modell war und ist, dass wir die Immobilien kaufen, die 30 bis 40 Prozent leer stehen und in schlechtem Zustand sind. Wenn wir die Wohnungen dann renoviert haben, war die Miete natürlich höher als vorher. Daher kommen diese Zahlen. Wie gesagt, unsere Bestandsmieten sind im vergangenen Jahr durchschnittlich um weniger als 2 Prozent gestiegen, das ist weniger als die Inflation. Nicht wir sind das Problem.

Sondern?

Die Stadt, die den Bau neuer Wohnungen nicht unterstützt, dabei ist das die einzige wirkliche Lösung. Herr Wowereit hat mal gesagt, Berlin ist arm, aber sexy. Das „sexy“ war dabei sozusagen das Problem, denn alle kamen. Berlin ist immer noch sexy und es gibt Gründer und Unternehmen. Alle freuen sich zum Beispiel, dass der Siemens Campus in Spandau gebaut wird. Das führt zu gut bezahlten Arbeitsplätzen. Aber auch Wohnungen müssen in Spandau gebaut werden. Überall in der Stadt muss gebaut werden!

Wollen Sie auch bauen?

Wir arbeiten an vielen Gebäuden. Ein Problem sind die langen Genehmigungsverfahren. Wir haben tausende Einheiten im Genehmigungsverfahren, und die dauern einfach zu lange. Ein Unternehmer wird sich zweimal überlegen, ob er jetzt Wohnung oder Gewerbeflächen baut. Eigentlich bräuchte die Stadt nicht nur eine Schulbauoffensive, sondern auch eine Wohnbauoffensive. Es muss so viel investiert werden, um die Wohnungen zum Beispiel auch für den Klimawandel anzupassen. Aber wer investiert jetzt, wenn es fünf Jahre lang keine Mieterhöhungen mehr gibt?

Der Mietendeckel kann Ihnen nicht gefallen. Klagen Sie dagegen?

Wir beschweren uns nicht, wir denken nur, dass so das gewünschte Ziel nicht erreicht wird, sondern dass es das Problem des Mangels an bezahlbaren Wohnungen vielmehr verschärfen wird. Die einzige nachhaltige Lösung besteht darin, den Bau neuer bezahlbarer Wohnungen zu fördern, um das Mietniveau zu senken. Diese neue Idee des Mietendeckels sorgt für große Unsicherheit im Markt und stoppt tatsächlich den Bau neuer Wohnungen. Auf den ersten Blick klingt es vielleicht gut, aber es wird noch größere Engpässe verursachen und die Mietpreise noch höher drücken.

Das heißt, Sie klagen?

Wir werden diesen Beschluss, der den Mietern, die neue und bezahlbare Wohnungen benötigen, mehr Schaden zufügt, rechtlich anfechten. Wir werden die richtigen Maßnahmen fördern und unterstützen, die neue Wohnangebote schaffen, wie z.B. schnellere Genehmigungsverfahren, mehr Baurechte auf den bestehenden Grundstücken und einen höheren Anteil an erschwinglichen Wohnungen und mehr und schnellere tatsächliche Genehmigungen. Es gibt viele Entwickler, die mehr und schneller bauen werden, wenn sie Anreize wie Subventionskredite als Gegenleistung für einen höheren Anteil an Sozialwohnungen erhalten. Außerdem sollte der Senat seine Unterstützung für die Berlinerinnen und Berliner erhöhen, die neuen Wohnraum benötigen.

Gibt es Absprachen mit anderen Unternehmen, etwa der Deutsche Wohnen?

Nein. Natürlich kenne ich die Damen und Herren dieser Unternehmen, die in den Vorständen sitzen, ganz gut. Wir sind in denselben Verbänden.

Haben Sie Ihren Mietern kurzfristig noch Mieterhöhungen verschickt?

Nein. Wir haben einen monatlichen Prozess, was Mieterhöhungen betrifft, von denen ein ganz kleiner Teil weitergelaufen ist. Das waren keine gezielten Aktionen nach dem Motto: Achtung Mietendeckel, jetzt gehen wir schnell noch rauf.

Union geht als eingetragener Verein in die Saison, was in der Bundesliga nur noch auf Schalke, Mainz und Freiburg zutrifft. Der Rest besteht aus Kapitalgesellschaften. Würden Sie Union raten, die Profiabteilung auszugliedern, um so mehr Geld einsammeln zu können?

Wir wollen auf keinen Fall im Verein Einfluss auf Strategien oder die Zukunft nehmen. Den Mitgliedern sei gesagt: Union bleibt euer Verein.

Was wünschen Sie Union?

Eine riesen Tiefgarage! (lacht) Spaß beiseite. Ich finde, der Verein sollte alle seine Rechte so lange wie möglich behalten. Ich denke da an den umgekehrten Fall HSV. Eine finanzstarke Stadt wie Hamburg, aber der Klub – eine Katastrophe. Union ging und geht seinen Weg.

Einen neuen S-Bahn-Anschluss fänden Sie gut?

Die Verbindung in ein Stadion mit 37.000 Plätzen müsste sich ändern. Aber viele in Köpenick wollen das wohl scheinbar gar nicht.

Die wollen vielleicht nicht mal dieses Stadion.

Genau. Bisher ist es ja ganz nett. Ich parke auch nicht immer auf dem Stadiongelände, sondern laufe den Rest. Man kriegt die Stimmung mit, das gefällt mir. Und keiner kennt mich. Noch. (lacht)

Wo ist Ihr Platz im Stadion?

Ein guter Freund von mir, der auch Sponsor ist, hat eine „eiserne Lounge“, da bin ich immer. Beim Spiel gegen Hertha im Olympiastadion stand ich aber auch mal direkt zwischen den Fans.

Wie war das?

Das war 2011. Ich habe Oskar Kosche gefragt, ob er noch eine Karte für mich hätte. Hatte er. Ich kam kurz vorm Anpfiff. Alles war blockiert und voller Menschen. Irgendwie kam ich dann doch rein, konnte mich dann aber nicht mehr von der Stelle bewegen. Unioner haben mir dann geholfen und mich auf ein Geländer gezogen.

Wie viele Union-Fans sitzen in der Aroundtown-Vorstandschaft?

Der Hauptaktionär und zwei andere Kollegen kommen aus Israel, die waren in Russland bei der WM, in Brasilien bei der WM, beim Champions-League-Finale. Die werden jetzt erst Union-Fans.