Sie haben gesagt, Ihr Unternehmen hätte eine starke Affinität zu Union, weil es ein Berliner Unternehmen sei. Warum befindet sich der Hauptsitz dann in Luxemburg?

Wir waren früher ein Unternehmen im Privatbesitz. Wir sind gewachsen und dann vor vier Jahren an die Börse gekommen. In Berlin ging es schon 2004 mit einem Hotel los, dann Stück für Stück mehr. Zu der Zeit saßen wir noch in Zypern. Zypern ist ein EU-Land und durch die räumliche Nähe zu Tel Aviv ein beliebter Standort für israelische Investoren, die in EU-Länder investieren wollen. Als wir an die Börse gingen, kamen viele Investoren aus USA, Kanada und Großbritannien dazu, die grundsätzlich Luxemburg als Holding-Standort für europäische Immobilienfirmen bevorzugen, denn wir investieren nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen EU-Ländern wie die Niederlande und Großbritannien.

Das meiste Geld verdienen Sie aber in Deutschland.

Das ist richtig. Aber jedes Objekt in Deutschland sitzt in einer deutschen GmbH. Und diese GmbH zahlt ihre Steuern in Deutschland. Wir haben hunderte GmbHs in unserem Unternehmen, und wir hatten über die Jahre auch hunderte Steuerprüfungen. Die Steuerbehörden kennen alle Unterlagen. Es gibt da keinen Steuervorteil wegen Luxemburg, wir zahlen hier in Deutschland Millionen Steuern.

Sie müssen zugeben: Die Kombination Luxemburg, Zypern, Immobilien, dazu eine unbekannte Firma, das wirft Fragen auf.

Wir sind eine der größten Firmen im europäischen Immobiliensektor. Wir sind an der Frankfurter Börse gelistet und wir sind Teil des MDax. In Berlin haben wir über 1.000 Arbeitsplätze geschaffen. An der Bekanntheit arbeiten wir noch.

Union muss in der Bundesliga mehr Geld einsammeln, sonst steigt man wohl spätestens im zweiten Jahr wieder ab. Wie geht es für den Klub weiter?

Mich würde es freuen, wenn man noch stärker in die Jugend investiert. Ähnlich wie Hertha. Union kann hoffentlich die Jugendspieler kriegen, die man dort braucht für die erste Liga.

Das wird nicht reichen. Die Frage ist doch, wie es Union schafft, sich zu etablieren?

In dieser Saison brauchen wir sicherlich ein Quäntchen Glück. Und vielleicht gibt es wieder zwei, drei schwache Teams wie letzte Saison Nürnberg, Hannover oder Stuttgart.

Ist Union ein Klub wie jeder andere?

Nein. Aber ich denke, es gibt viele Klubs, die eine starke Identität haben und viel darüber reden, um genau dies zu erhalten.

Nimmt generell die Fan-Identität ab, weil der Fußball so ein großes Geschäft geworden ist?

Das ist leider so. Aber die Fans müssen diesen Prozess auch begleiten. Ein gutes Beispiel ist Liverpool. Im Halbfinale gegen Barcelona hat man gemerkt, dass Liverpool diese spezielle Atmosphäre in Anfield für sich erhalten konnte – trotz einer total durchkommerzialisierten Fußballwelt, in der es um Milliarden geht.

Für die Union-Fans bedeutet das was?

Diejenigen, die schon da sind, müssen dafür sorgen, dass die Stimmung auf den Tribünen so bleibt. Dass die Kommerzialisierung vieles ändert, ist ja bekannt. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der Nottingham Forest Landesmeister wurde. Da war auch Malmö im Finale. Das wird so wohl nie wieder passieren. Leider.

Für Union war der Aufstieg also das Höchste der Gefühle?

Schauen wir uns doch mal Hertha an. Die waren um die Jahrtausendwende in der Champions League. Ich war beim Auswärtsspiel gegen Chelsea dabei. Heute muss in einer Saison schon wirklich alles klappen, um überhaupt in die Europa League zu kommen. Die ersten vier Plätze sind eigentlich alle gebucht.

Macht das den Fußball dank höherer Planungssicherheit für Unternehmen wie Ihres eigentlich interessanter?

Dann müssten wir Bayern sponsern.

In deren Pool ist vielleicht kein Platz mehr. Union nimmt nun so viel TV-Geld ein, dass der Klub aus den Top 20, 25 vermutlich schwer wieder hinausfallen dürfte. Das muss einen Sponsor doch freuen.

Klar, wenn man das wirklich richtig ernst und nicht emotional betrachten will, dann ist das natürlich eine Investition.

Davon gehen wir aus.

Bei jeder Investition will man das Geld sinnvoll anlegen. Wenn Union absteigt, laufen wir nicht weg. Ich verstehe aber, was Sie meinen und ich sage, dass es im Fußball immer noch Überraschungen gibt, wenn auch kleinere. Von Stuttgart, Hannover und Nürnberg haben auf jeden Fall zwei definitiv nicht mit dem Abstieg gerechnet.

Was hat sich dann geändert?

Ich würde sagen, vor allem die Erwartungshaltung. Wenn Bayern kommt, erwartet niemand wirklich ernsthaft einen Sieg. Diese Erwartung, doch mal eine Überraschung zu landen, war früher höher. Deshalb will Bayern ja auch eine Super League und jede Woche international spielen. Die wollen sich nicht mehr mit Union und Co. beschäftigen.

Den Weltmarkt würde das freuen.

Es geht da nur noch um TV-Gelder, in China, in den USA und so weiter.

Die Bundesliga und Union sind dort auch präsent. Wie sehr freut Sie diese globale Werbefläche?

Erstmal wollen wir uns in Deutschland zeigen. Klar wird es künftig so sein, dass Menschen mit Union-Trikots auch zum Beispiel durch Dublin laufen und Fotos machen. Das wird passieren, darüber freuen wir uns dann natürlich auch.