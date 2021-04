Am Dienstagnachmittag war Trainer Pal Dardai mit Blick auf das Spiel am Sonntag beim FSV Mainz 05 (18 Uhr, live bei Sky) guter Dinge. Alle ihm zur Verfügung stehenden Spieler seien fit, und er hoffe, dass das am Samstag beim Abschlusstraining auch so sei, sagte der Trainer von Hertha BSC.

Nun, zwei Tage später, ist die Lage eine völlig andere: Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wurde Dardai ebenso positiv auf das Coronavirus getestet wie Co-Trainer Admir Hamzagic und Stürmer Dodi Lukebakio. Alle drei und der mit Dardai eng befreundete Assistenztrainer Andreas Neuendorf befinden sich bis 28. April in häuslicher Quarantäne. Neuendorf gilt als Kontaktperson ersten Grades. Die Betroffenen sind symptomfrei. Zudem wurde am Donnerstagabend bekannt, dass es unter den Spielern einen weiteren Verdachtsfall geben soll.

Dardais Sohn Marton ist nicht in häuslicher Quarantäne. Der Abwehrspieler wohnt derzeit nicht zu Hause, sondern lernt in der leerstehenden Wohnung seines Bruders Palko, der in Ungarn spielt, für das Abitur. Fehlen wird in Mainz Torwart Rune Jarstein, der vor knapp zwei Wochen positiv getestet worden war. Er war bis Donnerstag in Quarantäne.

Doch die Frage ist inzwischen, ob das Spiel in Mainz überhaupt stattfinden kann. Wie die "Bild"-Zeitung am frühen Donnerstagabend erfuhr, fuhren die Spieler von Hertha BSC nach Hause. Ursprünglich war geplant, dass sie sich in eine isolierte Quarantäne begeben sollten.

„Wenn das so stimmen würde und diese Infektion aus der Mannschaftskette käme, dann ist es vorbei – dann muss die ganze Mannschaft von Hertha BSC für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Dann ist der Spielbetrieb nicht aufrecht zu erhalten”, zitierte die "Bild"-Zeitung Detlef Wagner, Bezirksstadtrat für Soziales und Gesundheit vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf.

Es wäre das erste Spiel in der Bundesliga, das wegen Coronainfektionen nicht würde stattfinden können. Anders war die Situation zuletzt in der Zweiten Liga. Neun Begegnungen fielen aus, weil die zuständigen Gesundheitsämter für komplette Mannschaften häusliche Isolation angeordnet hatten. Dies betraf den Karlsruher SC, Holstein Kiel und den SV Sandhausen. Wie der „Kicker“ berichtet, hat Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL), unlängst in einem Brief alle 36 Profiklubs noch einmal zur Disziplin aufgerufen.

„Mit maximalen Kontaktbeschränkungen und täglichen PCR-Testungen werden wir größtmögliche Sicherheit schaffen“, hatte Herthas Sportdirektor Arne Friedrich am Mittag noch gesagt. „Wir hatten nach Rücksprache mit unserem Hygienebeauftragen in der zurückliegenden Länderspielpause die Hygienemaßnahmen bereits nochmal verschärft, haben beispielsweise tägliche Schnelltests umgesetzt, bevor sie zur Pflicht im DFL-Hygienekonzept wurden.“

Friedrich hat nun schon wieder eine neue Funktion: Erst Ende Januar übernahm er nach dem Aus von Manager Michael Preetz dessen Verantwortungsbereich, nun wird er übergangsweise das Team trainieren. Der 41-Jährige besitzt eine Trainer-A-Lizenz. In diesem Bereich tätig war er aber bisher nur für knapp anderthalb Jahre als Co-Trainer der deutschen U-18-Nationalmannschaft. Bei Hertha wird Friedrich Unterstützung erhalten. Und zwar von Malik Fathi, Trainer der U23 in der Regionalliga, und dessen Assistenten Levent Selim.

Zuletzt hatte es bei Hertha Unruhe wegen der Trennung von Torwarttrainer Zsolt Petry aufgrund eines Interviews gegeben. Danach hatte Dardai gesagt, der Ball rolle immer nach vorn. Nun gibt es ganz neue Probleme. Nicht nur, weil es Hertha unmittelbar vor den entscheidenden Wochen trifft.

Das Spiel in Mainz soll den Auftakt bilden zu den letzten sechs Spielen, in denen die Berliner im Abstiegskampf ausschließlich auf Teams aus dem unteren Tabellenbereich treffen. Dardai und seine Co-Trainer werden auch in der Englischen Woche gegen den SC Freiburg und beim FC Schalke 04 fehlen.

Es gibt kaum Automatismen im Team von Hertha BSC

Der Trainer hat seit Amtsantritt bei Hertha einiges bewegt, aber nach wie vor ist die Mannschaft ein äußerst fragiles Gebilde. Automatismen, die über mehrere Spiele greifen, gibt es kaum. Daher muss Dardai oft eingreifen. Das tut er, so gut es während eines Spiels geht, von außen. Aber vor allem in der Halbzeitpause.

Ein Beispiel gab es erst am vergangenen Wochenende. Hertha war gegen Borussia Mönchengladbach in Überzahl in Führung gegangen, lag aber zur Pause 1:2 zurück. „In der Halbzeit musst du Ordnung schaffen und so mit der Mannschaft reden, dass die Spieler rausgehen und versuchen, es noch zu drehen“, sagte Dardai nach Abpfiff. Hertha schaffte dank einer deutlichen Steigerung wenigstens ein 2:2.

Auch in anderen Partien bewirkte der Coach mit seiner Ansprache, taktischen Änderungen und Spielerwechseln Positives. Beim VfB Stuttgart holte Hertha nach Rückstand ebenfalls einen Punkt, gegen den FC Augsburg hieß es erst 0:1, dann am Ende 2:1.

Im Training variiert Dardai je nach Situation in der Kommunikation. Mal redet er viel, mal wenig. Mal im harten, mal im netten Ton. Nun fehlt er im Training und in drei Spielen. In der wichtigsten Saisonphase. Trotzdem verbreitet Sportdirektor – und nun auch Coach – Friedrich Zuversicht: „Wir werden diese herausfordernde Situation als Team annehmen und gemeinsam alles dafür tun, die nächsten Spiele erfolgreich zu bestreiten.“