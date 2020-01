„Ich will nie wieder etwas mit dem Thema Sport zu tun haben“, mit diesen Worten hatte Philipp Boy seine Karriere als Turner 2012 beendet. Knapp acht Jahre später ist er Sportbotschafter für das Stadtquartier B-Part und hat soeben mit

Michaela Schulte, der Fachbereichsleiterin für Sport im Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain, und Marc F. Kimmich, Gründer des B-Parts, auf jenem Gelände einen Outdoor-Trainingspark eröffnet.

Auf dem circa 300 Quadratmeter großen Grund stehen zahlreiche Möglichkeiten für Bodyfitness, Spaß und Bewegung zur Verfügung. „Ich selbst werde anwesend sein und vielfältige Kurse anbieten“, so der Ex-Olympionike. Unter dem Motto: „Bewegung für alle“, wollen die Initiatoren unter freien Himmel Menschen zum Sport antreiben, sie motivieren und zusammenzubringen.

Sportangebote für alle Berliner*innen

Dabei spielt es keine Rolle welche Voraussetzungen oder Erfahrung die Leute zum barrierefreien Stadtquartier Am Gleisdreieck mitbringen. „Solche Sportangebote am Gleisdreieck kann der Bezirk nur begrüßen, der Bedarf an modernen Sportstätten für alle ist riesengroß“, lobte Michaela Schulte.

Mehr zum Thema Ehemaliger Turnprofi Philipp Boy eröffnet Sportpark in Berlin

Bereits am kommenden Samstag, den 25. Januar, wird Philipp Boy zwei kostenfreie Trainingseinheiten für Interessierte anbieten. Von 13 bis 14 Uhr für Anfänger und von 15 bis 16 Uhr für Fortgeschrittene. Ab dem 1. Februar ist das B-Part Sports für die Öffentlichkeit frei zugänglich.