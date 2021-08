Genau hier ist einer der schönsten Plätze, mal ganz gedruckt gedacht. Denn wo sonst können wir uns austoben, unsere Meinung geigen und uns an Resonanz erfreuen. Kein Wunder also, dass täglich die Konferenz für die Findung eines Kommentarthemas die spannendste, mitunter längste ist.

Quasi immer ist es so, dass wir viele Themen am Start haben und es nur eines hierhin schaffen kann. Auch für diesen Tag war das nicht anders. Bekommt Hertha nicht mal 25.000 Tickets los? Warum müssen Frauen beim Eishockey Gittermasken tragen und dürfen nicht mit Halbvisier spielen wie die Männer? Dann sind die Volleyballerinnen schlecht gestartet und, leider, Afghanistan, ist ein Thema!

Aber haben es die Leser:innen nicht auch mal verdient, mit Aufmunterung ins Wochenende geschickt zu werden? Daher kommt der Vorschlag, an ein besonderes Datum zu erinnern: Am 23. August 1986, also kommenden Montag vor 35 Jahren, feierte Blau-Weiß 90 beim 3:2 gegen Mönchengladbach seinen größten Sieg (von drei Siegen) in der Fußball-Bundesliga.

Der lütte Karl-Heinz Riedle schnürte damals seinen ersten Doppelpack, obwohl es diese schreckliche Formulierung noch nicht mal gab.

Ich kenne einen, der hat beim Verzehr einer Curry–Boulette auf der Müllerstraße seine große Liebe zu Blau-Weiß entdeckt, sagt ein Mitarbeiter und lacht. Hatten wir schon, wird er vom Auditorium geschurigelt. Auch der Vorschlag, die Geschichte mit einem Exkurs zur Spielvorbereitung des Fans im Intershop Friedrichstraße auszuschmücken, findet keine Mehrheit.

Zumal der Umstand, dass man sich damals nach kurzer U-6-Fahrt mit günstig Kippen und Alkohol ausrüsten konnte, schräg ist. Wir sind im Sportteil!

Also landen wir beim Halbmarathon. Hatten wir gestern, haben wir heute im Lokalen und Montag als Beilage. Schließlich sind sich alle einig, dass die Diskussion zu keinem guten Ende führt. Also schreib mal, heißt es. Unseretwegen auch über Curry-Bouletten. Ist hiermit geschehen.