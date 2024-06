Auf spielerischer Identitätssuche Italien beschäftigt vor dem Achtelfinale eine „Querpass-Toni“-Debatte

Einen griffigen Namen haben sich Experten und Medien noch nicht einfallen lassen, doch die Kritikpunkte klingen bekannt: zu langsam, zu monoton, zu viele Pässe ohne Raumgewinn. Italiens Taktgeber Jorginho steckt aktuell in der „Querpass-Toni“-Falle.

Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler vom FC Arsenal ist nach der durchwachsenen Gruppenphase des Titelverteidigers zum Sinnbild für die Unterschiede zur triumphalen Europameisterschaft vor drei Jahren auserkoren worden. 2021 dirigierte der gebürtige Brasilianer das italienische Spiel mit einem unerschütterlichen Selbstverständnis und wurde Dritter bei der Wahl zum Weltfußballer.

Von dieser Klasse ist er vor dem EM-Achtelfinale an diesem Samstag (18 Uhr) gegen die Schweiz im Berliner Olympiastadion weit entfernt. Nach einem ordentlichen Beginn gegen Albanien war er gegen Spaniens Dominanz völlig indisponiert und enttäuschte auch gegen Kroatien.

Alle Achtelfinalspiele im Überblick Samstag, 18 Uhr: Schweiz - Italien

Samstag, 21 Uhr: Deutschland - Dänemark

Sonntag, 18 Uhr: England - Slowakei

Sonntag, 21 Uhr: Spanien - Georgien

Montag, 18 Uhr: Frankreich - Belgien

Montag, 21 Uhr: Portugal - Slowenien

Dienstag, 18 Uhr: Rumänien - Niederlande

Dienstag, 21 Uhr: Österreich - Türkei

„Er ist langsam, ohne Rhythmus“, schrieb der „Corriere della Sera“. „Ganz sicher hat er keine Geistesblitze, kreiert nichts. Er spielt mit einem Ballkontakt: Sie spielen ihm den Ball zu, er passt ihn zurück. Wenn es gut läuft, dann quer. Ansonsten nach hinten.“

Wie im Fall von Toni Kroos, der nach den schwachen Auftritten der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018 und der EM 2021 Hauptziel der Kritik wurde, ist diese auch bei Jorginho übermäßig hart. Wenn das Orchester nicht im Takt spielt, ist der Dirigent nicht unschuldig. Jorginho wirkt körperlich und mental müde. Dass Italien als einzige im Turnier verbliebene Mannschaft immer noch keine spielerische und taktische Identität gefunden hat, ist aber kaum Jorginho anzulasten.

Die Azzurri starteten in einem 4-2-3-1, Luciano Spalletti stellte in der Halbzeit gegen Spanien um und setzte gegen Kroatien auf ein defensiveres 3-5-2. Der Mannschaft fehlen die Automatismen und die Selbstsicherheit. Besonders deutlich wird das im direkten Vergleich zu 2021.

Im Team von Roberto Mancini kannte jeder seine Aufgabe, Neulinge wie Federico Chiesa und Nicolò Barella blühten in dem System auf und Italien war als Team deutlich stärker als die Summe seiner Einzelspieler. Schon nach dem zweiten Gruppenspiel, einem 3:0 gegen die Schweiz, schrieb die „Gazzetta dello Sport“ seinerzeit: „Nein, wir können uns nicht mehr verstecken!“

Im Juni 2024 ist von Titelträumen nichts zu hören. Im Vergleich zu England, Frankreich, Spanien oder Deutschland fehlen in Spallettis Kader offensive Unterschiedspieler, selbst das vorhandene Potenzial wird aktuell aber nicht ausgeschöpft. Dass der 2024er-Jahrgang der Squadra Azzurra überhaupt noch im Turnier ist, liegt zum einen am Glück. Denn ohne das Tor von Mattia Zaccagni in der 98. Minute gegen Kroatien wäre der Titelverteidiger als zweitschlechtester Dritter ausgeschieden.

Zum anderen verdanken die Azzurri den Achtelfinaleinzug einigen wenigen Lichtblicken. Gianluigi Donnarumma ist neben Georgiens Giorgi Mamardaschwili bisher der überragende Torhüter dieser EM. Mit Alessandro Bastoni und – dem gegen die Schweiz allerdings gesperrten – Riccardo Calafiori hat Italien das vielleicht vielversprechendste junge Innenverteidigerduo Europas. Nicolò Barella leidet zwar etwas unter dem fehlenden Gleichgewicht im zentralen Mittelfeld, zeigt aber immer wieder, warum er der Schlüsselspieler dieser italienischen Mannschaft ist.

Viele Fans und Medien wünschen sich am Samstag einen neuen Partner in der Zentrale für den 27-Jährigen von Meister Inter Mailand. Anstelle von Jorginho könnte Nicolò Fagioli in die Startelf rücken. Es wäre die nächste Episode eines überraschenden Comebacks.

Nicolò Fagioli von Juventus Turin ist die dynamische Alternative zu Jorginho. © dpa/Massimo Paolone

Denn der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler von Juventus Turin kehrte erst im Mai von einer Sperre wegen illegaler Sportwetten zurück, wurde dann anstelle von Europameister Manuel Locatelli nominiert und soll nun mehr Dynamik sowie Vertikalität ins italienische Spiel bringen.

Ob Spalletti dem öffentlichen Druck nachgeben wird, muss sich allerdings erst zeigen. Bis zuletzt hat er Jorginho stets gegen die Kritik verteidigt. „Er ist der einzige Spieler bei uns, der die Kollegen dirigieren kann“, sagte der Nationaltrainer während der Gruppenphase – und das Beispiel Kroos zeigt, dass aus einem „Querpass-Toni“ auch wieder ein geschätzter Schlüsselspieler werden kann.