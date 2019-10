Am Montag spielt die Türkei bei Weltmeister Frankreich und kann dort einen großen Schritt in Richtung EM-Endrunde machen. Mit 18 Punkten nach sieben Spielen liegt die Mannschaft im Moment punktgleich mit den Franzosen an der Tabellenspitze.

Allerdings drohen den Türken nun Probleme abseits des Fußballplatzes und das hängt mit dem knappen 1:0-Sieg am vergangenen Freitag gegen Albanien zusammen. Das späte Siegtor von Cenk Tosun feierten einige Spieler, indem sie vor der Ehrentribüne salutierten.

Der europäische Fußball-Verband Uefa verbietet derartige Meinungsbekundungen und reagierte erwartungsgemäß. "Ich habe die Geste, die zweifellos als Provokation gedeutet werden kann, nicht gesehen. Politische Äußerungen sind in den Regularien aber verboten. Deshalb werden wir dem Verdacht definitiv nachgehen", sagte Uefa-Pressechef Philip Townsend.

Nach dem Spiel postete der türkische Verband zudem ein Foto aus der Kabine auf Instagram, auf dem die ganze Mannschaft den Militärgruß zeigt. Hintergrund dürfte der Angriff der türkischen Truppen auf die Kurdengebiete in Syrien sein. Die Fußballer wollten damit offenbar ihre Unterstützung für die Militäraktion zeigen.

Zuletzt hatte das Thema auch den deutschen Fußball erreicht. St.-Pauli-Profi Cenk Sahin hatte mit einem Instagram-Post die Syrien-Offensive der Türken begrüßt. Das führte zu Protesten einiger Fans, die die Entlassung von Sahin forderten. (dpa/Tsp)