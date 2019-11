Davon, dass Clemens Tönnies' Auszeit endet, wird die Öffentlichkeit zunächst nicht viel mitbekommen. Zwar ist Tönnies nach seiner dreimonatigen Auszeit seit Donnerstag wieder offiziell Aufsichtsratschef des FC Schalke 04 – öffentlich in Erscheinung wird er aber nun vorerst nicht treten.

Seit dem 6. August – dem Tag, an dem der Schalker Ehrenrat Tönnies für drei Monate suspendierte – war der Schalke-Chef nicht im Stadion. Warum? Tönnies hatte als Redner beim Tag des Handwerks in Paderborn Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. „Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren.“

Zwar hatte er kein Hausverbot, wollte aber erstmal etwas Ruhe in der Sache einkehren lassen. Und das war schwer möglich, wenn er weiter im Fokus gestanden hätte. Gegenüber Medien will er sich nicht äußern und auch ins Stadion am Wochenende zum Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf noch nicht gehen. Das hat aber andere Gründe: Tönnies halte sich geschäftlich im Ausland auf, gab seine Kommunikationsagentur bekannt.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung betonen Tönnies' Stellvertreter Jens Buchta im Namen des Aufsichtsrats und die Vorstände Peter Peters, Alexander Jobst sowie Jochen Schneider, dass sie sich über die Rückkehr freuen. Sein erster öffentlicher Auftritt könnte allerdings noch einen Monat auf sich warten lassen. Sicher ist, dass er die Aufsichtsratssitzung im Dezember wieder leiten wird. Eben dieser Aufsichtsrat habe sich in der Zwischenzeit bemüht „alle Prozesse so geräuschlos und effizient wie üblich zu gestalten“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Buchta. „Das ist uns auch in Unterzahl gut gelungen.“ (Tsp, dpa)